Негостеприимный Мадрид. "Локомотив" в групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с "Атлетико"

ТАСС, 25 ноября. Российский Футбольный клуб "Локомотив" в среду в Мадриде сыграет с испанским "Атлетико" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23:00 мск.
В предыдущем туре команды играли в Москве, встреча на "РЖД-Арене" завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Хосе Мария Хименес (18-я минута), за "Локомотив" с пенальти забил Антон Миранчук (25). Набранное очко позволило команде Марко Николича закрепиться в группе A на третьем месте, которое дает право весной продолжить борьбу в Лиге Европы. В случае победы в Мадриде российская команда опередит "Атлетико" и выйдет на второе место, по итогам группового этапа две первые команды попадают в плей-офф Лиги чемпионов.
В группе А лидирует германская "Бавария", которая набрала 9 очков. Далее следуют "Атлетико" (4), "Локомотив" (2) и австрийский "Зальцбург" (1).
Верните багаж
По прилете в Мадрид "Локомотив" несколько часов не мог получить багаж в аэропорту. "Испания оказалась не очень гостеприимна. В аэропорту считают, что в нашем багаже что-то опасное", - заявил на своей странице в Instagram директор "Локомотива" по связи с общественностью Кирилл Брейдо.
В Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный клуб идет на восьмом месте в турнирной таблице с 24 очками. В 15-м туре "Локомотив", играя весь второй тайм в меньшинстве, смог одолеть на своем поле тульский "Арсенал" (1:0), с пенальти забил Антон Миранчук. "Понравилось, что у наших ворот не было моментов, мы заслужили три очка и двигаемся дальше. График трудный, сейчас думаем об "Атлетико", потом "Ахмат", каждая следующая игра самая важная", - сказал после матча Николич.
У железнодорожников в лазарете находятся защитник Михаил Лысов, нападающий Федор Смолов и полузащитник Дмитрий Баринов.
"[Станислав] Магкеев с нами - будет он играть или нет, станет понятно завтра. Думаю, мы играли не очень хорошо. В матче с "Баварией" мы играли лучше, да и с "Зальцбургом" тоже. Если завтра будем играть на 20-30 процентов лучше, можно выйти на хороший результат", - заявил Николич.
"Правда футбола всегда на поле"
После восьми игр в чемпионате Испании "Атлетико" идет без поражений (шесть побед, две ничьи). Команда Диего Симеоне находится на втором месте в турнирной таблице с 20 очками. Идущий первым "Реал Сосьедад" набрал 23 очка, но сыграл на два матча больше. После ничьи в Москве "Атлетико" в национальном чемпионате на своем поле одержало две победы - над "Кадисом" (4:0) и "Барселоной" (1:0).
"Смотрел матч с "Барселоной", они играли по-другому, особенно готовились, - сказал Николич. - Уверен, они не будут играть по этой схеме против нас, эти игры не связаны. "Атлетико" - качественная и опытная команда, которая играет на высоком уровне, но и у нас есть свои шансы, правда футбола всегда на поле".
У хозяев поля травмированы полузащитники Шиме Врсалько и Эктор Эррера. Под вопросом участие в матче нападающего Луиса Суареса и хавбека Лукаса Торрейры.
"Нет Суареса? Хочу говорить о нас, мы готовы к этой игре, сейчас знаем соперника еще лучше. Самое важное, чтобы завтра на поле была единая команда - дисциплинированная по поводу тактики. Если будет так, то может быть хороший результат", - считает Николич.
"Локомотив" третий год подряд пересекается с "Атлетико" в еврокубках. Всего команды сыграли между собой шесть раз, российский клуб не одержал ни одной победы (две ничьи, четыре поражения). В Мадриде железнодорожники два раза проиграли, не забив ни одного мяча - в прошлом году 11 декабря "Локомотив" уступил со счетом 0:2 в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20, а 8 марта 2018 года в первом матче 1/8 финала Лиги Европы проиграл со счетом 0:3.