Негостеприимный Мадрид. "Локомотив" в групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с "Атлетико"

ТАСС, 25 ноября. Российский Футбольный клуб "Локомотив" в среду в Мадриде сыграет с испанским "Атлетико" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23:00 мск.

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В предыдущем туре команды играли в Москве, встреча на "РЖД-Арене" завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Хосе Мария Хименес (18-я минута), за "Локомотив" с пенальти забил Антон Миранчук (25). Набранное очко позволило команде Марко Николича закрепиться в группе A на третьем месте, которое дает право весной продолжить борьбу в Лиге Европы. В случае победы в Мадриде российская команда опередит "Атлетико" и выйдет на второе место, по итогам группового этапа две первые команды попадают в плей-офф Лиги чемпионов. В группе А лидирует германская "Бавария", которая набрала 9 очков. Далее следуют "Атлетико" (4), "Локомотив" (2) и австрийский "Зальцбург" (1). Верните багаж По прилете в Мадрид "Локомотив" несколько часов не мог получить багаж в аэропорту. "Испания оказалась не очень гостеприимна. В аэропорту считают, что в нашем багаже что-то опасное", - заявил на своей странице в Instagram директор "Локомотива" по связи с общественностью Кирилл Брейдо.

В Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный клуб идет на восьмом месте в турнирной таблице с 24 очками. В 15-м туре "Локомотив", играя весь второй тайм в меньшинстве, смог одолеть на своем поле тульский "Арсенал" (1:0), с пенальти забил Антон Миранчук. "Понравилось, что у наших ворот не было моментов, мы заслужили три очка и двигаемся дальше. График трудный, сейчас думаем об "Атлетико", потом "Ахмат", каждая следующая игра самая важная", - сказал после матча Николич. У железнодорожников в лазарете находятся защитник Михаил Лысов, нападающий Федор Смолов и полузащитник Дмитрий Баринов. "[Станислав] Магкеев с нами - будет он играть или нет, станет понятно завтра. Думаю, мы играли не очень хорошо. В матче с "Баварией" мы играли лучше, да и с "Зальцбургом" тоже. Если завтра будем играть на 20-30 процентов лучше, можно выйти на хороший результат", - заявил Николич. "Правда футбола всегда на поле" После восьми игр в чемпионате Испании "Атлетико" идет без поражений (шесть побед, две ничьи). Команда Диего Симеоне находится на втором месте в турнирной таблице с 20 очками. Идущий первым "Реал Сосьедад" набрал 23 очка, но сыграл на два матча больше. После ничьи в Москве "Атлетико" в национальном чемпионате на своем поле одержало две победы - над "Кадисом" (4:0) и "Барселоной" (1:0).

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