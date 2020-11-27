Саке на юбилей. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Юрий Титов празднует 85-летие

В беседе с корреспондентом ТАСС прославленный спортсмен рассказал, почему считает себя олимпийским неудачником, а японцев — верными друзьями, раскрыл секреты включения художественной гимнастики в олимпийскую программу и вспомнил о своем глубочайшем разочаровании от вмешательства политики в спорт в 1980 и 1984 годах

Участник трех Олимпийских игр (1956, 1960 и 1964 годов) Юрий Титов, который с 1976 по 1996 год возглавлял Международную федерацию гимнастики (FIG), продолжает пользоваться огромным уважением у своих коллег. За два дня до 85-летия нашел возможность засвидетельствовать свое почтение юбиляру действующий глава FIG японец Моринари Ватанабе, который приехал в Москву с очередным рабочим визитом. "Мы с ним пообщались, вспомнили, как проводили соревнования, в которых наши спортсмены принимали очень активное участие на протяжении нескольких лет, — заметил Титов. — Я показал ему свой тапочек, который носил на своей последней Олимпиаде в Токио, с автографами всех японских гимнастов, с кем мы тогда соперничали. Я подарил Ватанабе Мишку, талисман московской Олимпиады, который был выточен из кости более 40 лет назад. А он мне, мужику из Сибири, саке (японскую водку — прим. ТАСС)". Олимпийское невезение В активе Титова — девять олимпийских наград, но самую главную — золото в личном многоборье — ему завоевать так и не удалось. Он дважды был очень близок к своей мечте, однако травмы не давали возможности стать первым.

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"Если говорить про Олимпиады, то я считаю себя в какой-то степени неудачником, — признался Титов. — На своих первых Играх, которые проходили в 1956 году в австралийском Мельбурне, я получил травму за несколько часов до церемонии открытия. Мы ждали своего выхода на соседнем стадионе, спасаясь от жары, а когда наступила пора спускаться с трибуны, мне под колено воткнулся восьмисантиметровый деревянный шип от сломанной скамейки, который повредил связку на ноге. Мы тут же отправились на такси к хирургу, который вытащил из ноги этот злосчастный кусок дерева, и потом я из-за этого повреждения не мог тренироваться в полную силу". "В Риме-1960 во время выступления на кольцах у меня почему-то онемели руки. Выступление подходило к концу, но я совершенно перестал чувствовать правую руку. Подумал, что сейчас упаду, и, действительно, правая рука у меня в концовке соскользнула. Я с помощью одной левой выполнил некоторое подобие соскока, но оценки получил не такие высокие, на какие рассчитывал изначально. Но все равно мне тогда удалось стать третьим в многоборье, и этим результатом я очень горжусь". В 1962 году на чемпионате мира в Праге Титову впервые в своей карьере удалось занять первое место в личном многоборье. Этот успех переводил советского гимнаста в число основных фаворитов на Играх-1964 в Токио.

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"Вскоре после этого турнира во время тренировки я почувствовал боль в пояснице. Только через две недели мучений мне сделали рентген, который показал, что у меня лопнули три позвоночных диска, а вся жидкость из них вышла. После этого собрался врачебный консилиум, который присвоил мне вторую группу инвалидности", — вспоминает собеседник ТАСС. К счастью Титова, нашелся врач, который увидел выход из ситуации в вытягивании позвоночника и положил гимнаста на наклонную кровать. "Это была мучительная терапия, мне предписали два месяца, но я не дотерпел одну неделю. Затем меня отправили лечиться на грязи в Саки, что окончательно решило все мои проблемы с позвоночником. До Олимпиады к тому времени оставалось чуть больше года, и я успел за это время подготовиться", — заметил собеседник ТАСС. "Меня вновь включили в команду, а за пару недель до Олимпиады я повредил руку, после чего всю Олимпиаду мне приходилось выступать с болью. А желание выступить как можно лучше в вольных упражнениях даже с травмой закончилось грубой ошибкой, когда я во время исполнения акробатической связки уткнулся лицом в ковер. И так я из фаворита превратился в неудачника", — сказал Титов, выигравший в Токио-1964 две серебряные награды (в командном турнире и в упражнении на перекладине). Верные друзья и непримиримые соперники Игры в Токио проходили спустя 19 лет, как закончилась Вторая мировая война, в которой СССР и Япония на заключительном ее этапе были врагами. "Несмотря на все сложные взаимоотношения СССР и Японии, между советскими и японскими гимнастами никогда не было каких-то проблем в общении, — заметил Титов. — Мы всегда с ними очень дружили, а с кем-то из спортсменов даже общались семьями. Во время Олимпиады в Токио мы приходили в гости к японским гимнастам. У них в комнатах стояли телевизоры, а на полу валялись пустые пивные бутылки. Мы спросили у них, неужели они пьют во время Олимпиады, и услышали в ответ, что пиво помогает им быстрее уснуть".

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"Японцы очень часто устраивали нам экскурсии, угощали. Нас связывала настоящая дружба", — подчеркнул собеседник ТАСС. Две Олимпиады — два разочарования В 1976 году Титов, десятью годами ранее завершивший карьеру спортсмена, становится президентом Международной федерации гимнастики и одним из самых влиятельных спортивных чиновников мира. В своей работе ему пришлось испытать немало разочарований, самыми большими из которых были бойкоты Игр 1980 и 1984 годов. Титов верил до конца, что на Олимпийские игры в Москву приедут спортсмены со всех стран. Международный олимпийский комитет настаивал на проведении Игр в СССР, и большинство международных федераций были на его стороне. "Те же итальянцы, французы и британцы, несмотря на давление своих правительств, все же приехали в Москву. Однако японцам и американцам пришлось наблюдать за Олимпиадой только с экранов телевизоров. Руководители практически всех национальных федераций, чьи сборные не смогли поехать в Москву, в разговоре со мной страшно ругали свои правительства, которые запретили ехать своим спортсменам в СССР", — вспоминает Титов. Сборная США по спортивной гимнастике накануне Игр-1980 находилась на подъеме, на предолимпийском мировом первенстве американцы завоевали три золотые награды и имели прекрасную возможность выступить не менее успешно в Москве. Японцы перед теми Играми переживали очень тяжелый период смены поколений и на предолимпийском ЧМ-1979 сумели выиграть только одну бронзовую награду. "Накануне Игр-1984 мне опять пришлось выслушивать ругань, но на этот раз от коллег из стран социалистического лагеря, чьи правительства вынуждены были поддержать решение Советского Союза не отправлять своих спортсменов в Лос-Анджелес. Отказ ехать, как вы знаете, основывался на том, что американская сторона якобы не могла дать гарантии безопасности советским спортсменам. Меня даже попросили узнать у моих знакомых эмигрантов, есть ли реально какая-то угроза для наших атлетов. Но от них я слышал только уверения, что такого не может быть", — сказал Титов.

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"Своим решением бойкотировать Игры-1984 Советский Союз опозорился. Я как глава международной федерации находился в Лос-Анджелесе во время той Олимпиады. Меня спрашивали, смеясь в глаза, мол, правительство СССР боится за своих граждан — спортсменов, а меня моей стране, выходит, не жалко? Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что я постоянно находился под контролем местных спецслужб, чувствовал всегда за собой слежку", — заметил собеседник ТАСС. Титов сказал, что он предлагал отправить на Олимпиаду в США хотя бы десять самых великих спортсменов: "Все-таки их вряд ли кто посмел бы оскорбить из уважения перед заслугами. Десять человек приехало — значит, никакого бойкота со стороны СССР нет. Но получился в итоге полный бойкот". Невесты с мячом В 60−70-х годах двадцатого века сборная Советского Союза вместе с командой Болгарии являлись законодательницами мод в художественной гимнастике. Соревнования по этому виду спорта были очень популярны в социалистических странах, однако для серьезного мирового прорыва требовалось включить художественную гимнастику в программу Олимпийских игр. "В бытность вице-президентом я настойчиво продвигал художественную гимнастику в олимпийскую программу, но никакой особой поддержки со стороны своих коллег по FIG я тогда не ощущал. А когда стал президентом, то очень активно занялся этим вопросом. Проблема была в том, что практически никто из членов МОК не знал, что такое художественная гимнастика, и ни разу не видел соревнования по этому виду спорта", — заметил Титов. "Они говорили, что это не спорт, а танцы. Я же спрашивал у них, есть ли еще в мире другой вид спорта, в котором выступают такие красивые девушки — настоящие невесты. Мои коллеги в ответ смеялись, но потом увидели, что действительно художественная гимнастика развивает гибкость, прыгучесть, координацию. Я говорил им: "Посмотрите, эти девушки лучше футболистов владеют мячом", — вспоминает собеседник ТАСС.

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