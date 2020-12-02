Тренер "Локомотива" признал неудачным эксперимент с составом на матч ЛЧ с "Зальцбургом"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Экспериментальный вариант стартового состава московского "Локомотива" на матч группового этапа Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга" с учетом потери ключевых полузащитников не оправдал себя. Такое мнение высказал главный тренер российского клуба Марко Николич, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во вторник "Локомотив" на своем поле со счетом 1:3 проиграл австрийской команде и лишился шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В матче из-за подозрения на коронавирус не сыграли опорные полузащитники "Локомотива" Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов. В стартовом составе вышли шесть номинальных защитников и три нападающих.

"Учитывая нехватку опорных полузащитников, мы попробовали перестроить состав, играли с тремя нападающими, но ничего не получилось. Был момент после углового, когда нанес удар Зе Луиш. Во втором тайме команда показала характер, хотела вернуться в игру. Несмотря на тяжелый счет, мы забили гол, было чувство, что можем забить второй, но мы потеряли мяч и пропустили снова", - сказал Николич.

В матче первого тура группового этапа "Зальцбург" и "Локомотив" сыграли со счетом 2:2 в Австрии. В таблице группы А лидирует германская "Бавария" (12), далее идут испанский "Атлетико" (5), "Зальцбург" (4) и "Локомотив" (3).

В заключительном туре группового этапа "Локомотив" сыграет с "Баварией", "Атлетико" - с "Зальцбургом", оба матча пройдут 9 декабря.