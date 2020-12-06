Эксперт: Валиева шикарно исполняет четверные прыжки, даже с запасом на пятый оборот

"Сегодня мне очень понравилась произвольная программа Камилы, она уже гораздо лучше выглядела в этом прокате, чем в прошлом - более осмысленно, вкатанно, точнее музыкально. Мне было интереснее на это смотреть, - отметила Гончаренко. - Мне понравился и ее новый костюм - он, безусловно, лучше предыдущего. Могу поздравить нас всех с прокатом столь высокого уровня".

"Ее четверные тулупы были выполнены не просто хорошо, а шикарно, с усложнением, на красивом выезде, - считает специалист. - По-моему, даже с небольшим перекрутом, там даже на пятерные запас есть. А неудачу на тройном лутце просто хочется забыть, я лично отношусь к этому, как к случайности, как споткнуться на улице. Вращения ее традиционно феноменальны, дорожка очень понравилась - качественная, интересная, в сегодняшней программе она была выполнена на очень высоком уровне".

Валиева превзошла мировой рекорд в произвольной программе и по общей сумме баллов. В субботу спортсменка пока показала баллы выше мирового рекорда в короткой программе (86,2). Рекорд мира в короткой программе и по общей сумме баллов принадлежит Алене Косторной (85,45 и 247,59 соответственно), в произвольной программе мировой рекорд установлен Александрой Трусовой (166,62). Результаты Валиевой не будут ратифицированы Международным союзом конькобежцев (ISU), так как соревнования проходят не под эгидой организации.

Перспективы "Болеро"

В конце декабря в Челябинске должен пройти чемпионат России. На февраль в Великом Новгороде запланирован финал Кубка России.