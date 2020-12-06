Эксперт: Валиева шикарно исполняет четверные прыжки, даже с запасом на пятый оборот

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева прекрасно исполнила произвольную программу на пятом этапе Кубка России, шикарно выполнив четверные прыжки. Такое мнение ТАСС высказала российский тренер Инна Гончаренко.
Результат Валиевой составил 254,86 (86,2 за короткую программу + 168,66 за произвольную) балла. Второе место заняла Ксения Цибинова (198,44; 67,59 +130,85), третье - Анастасия Тараканова (195,27; 64,18+131,09).
"Сегодня мне очень понравилась произвольная программа Камилы, она уже гораздо лучше выглядела в этом прокате, чем в прошлом - более осмысленно, вкатанно, точнее музыкально. Мне было интереснее на это смотреть, - отметила Гончаренко. - Мне понравился и ее новый костюм - он, безусловно, лучше предыдущего. Могу поздравить нас всех с прокатом столь высокого уровня".
"Ее четверные тулупы были выполнены не просто хорошо, а шикарно, с усложнением, на красивом выезде, - считает специалист. - По-моему, даже с небольшим перекрутом, там даже на пятерные запас есть. А неудачу на тройном лутце просто хочется забыть, я лично отношусь к этому, как к случайности, как споткнуться на улице. Вращения ее традиционно феноменальны, дорожка очень понравилась - качественная, интересная, в сегодняшней программе она была выполнена на очень высоком уровне".
Валиева превзошла мировой рекорд в произвольной программе и по общей сумме баллов. В субботу спортсменка пока показала баллы выше мирового рекорда в короткой программе (86,2). Рекорд мира в короткой программе и по общей сумме баллов принадлежит Алене Косторной (85,45 и 247,59 соответственно), в произвольной программе мировой рекорд установлен Александрой Трусовой (166,62). Результаты Валиевой не будут ратифицированы Международным союзом конькобежцев (ISU), так как соревнования проходят не под эгидой организации.
Перспективы "Болеро"
В конце декабря в Челябинске должен пройти чемпионат России. На февраль в Великом Новгороде запланирован финал Кубка России.
"Уверена, в перспективе мы еще увидим аксель в произвольной на чемпионате России. А вот новых четверных, наверно, не будет - этот прокат был как подготовка к чемпионату России. Если не произойдет ничего экстраординарного, мы увидим программу в этом же варианте", - добавила Гончаренко.
"Является ли "Болеро" олимпийской программой? Не буду гадать на кофейной гуще, но это всегда сильная тема, музыка Равеля всегда была программой победителей, если мы увидим на Играх Камилу с этой программой, но шикарно выкатанной - буду только рада. И не буду настаивать, что на Играх обязательно нужна какая-то новая программа, вполне логично, что программа накатывается, и всегда с учетом мнения специалистов", - заключила Гончаренко.
Валиевой 14 лет, спортсменка является подопечной Этери Тутберидзе. Валиева - победительница чемпионата мира среди юниоров и финала серии юниорского Гран-при. На первом для себя этапе Кубка России, также прошедшем в Москве, она стала второй, пропустив вперед Трусову.