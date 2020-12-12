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Футбол в России

"Спартак" проиграл "Сочи" в матче РПЛ

Единственный мяч забил Кристиан Нобоа
Игроки "Спартака" Джордан Ларссон и "Сочи" Иван Новосельцев Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Игроки "Спартака" Джордан Ларссон и "Сочи" Иван Новосельцев
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 12 декабря. /ТАСС/. "Сочи" в домашнем матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл московский "Спартак" со счетом 1:0. Матч прошел на стадионе "Фишт".

В составе хозяев гол забил Кристиан Нобоа (57-я минута).

На 42-й минуте счет открыл нападающий "Спартака" Джордан Ларссон, но взятие ворот было отменено после использования системы видеоассистента рефери (VAR) из-за игры рукой.

Матч начался с минуты молчания в память о болельщике красно-белых, актере Валентине Гафте, который умер в субботу в возрасте 85 лет.

Игра первого круга между командами закончилась со счетом 2:2. Защитник красно-белых Илья Кутепов провел свой 100-й матч в составе московской команды, выйдя на замену на 70-й минуте.

В турнирной таблице после 18 туров "Спартак" занимает вторую строчку, имея в активе 35 очков. "Сочи" идет пятым, набрав 30 очков. В следующем туре "Сочи" примет московское "Динамо", "Спартак" на выезде сыграет против петербургского "Зенита". Оба матча пройдут 16 декабря.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17105237-1335
2Спартак18105332-1835
3ЦСКА17103430-1433
4Динамо1793523-1630
5Сочи1886426-2230
6Ростов1792622-1729
7Локомотив1784519-1728
8Ахмат1774619-2025
9Краснодар1773729-1924
10Рубин1773723-2524
12Химки1864821-2822
12Урал1747613-2019
13Арсенал18351017-2914
14Уфа18341114-3013
15Тамбов17331112-2712
16Ротор1825118-3011
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