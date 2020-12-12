"Спартак" проиграл "Сочи" в матче РПЛ

СОЧИ, 12 декабря. /ТАСС/. "Сочи" в домашнем матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл московский "Спартак" со счетом 1:0. Матч прошел на стадионе "Фишт".
В составе хозяев гол забил Кристиан Нобоа (57-я минута).
На 42-й минуте счет открыл нападающий "Спартака" Джордан Ларссон, но взятие ворот было отменено после использования системы видеоассистента рефери (VAR) из-за игры рукой.
Матч начался с минуты молчания в память о болельщике красно-белых, актере Валентине Гафте, который умер в субботу в возрасте 85 лет.
Игра первого круга между командами закончилась со счетом 2:2. Защитник красно-белых Илья Кутепов провел свой 100-й матч в составе московской команды, выйдя на замену на 70-й минуте.
В турнирной таблице после 18 туров "Спартак" занимает вторую строчку, имея в активе 35 очков. "Сочи" идет пятым, набрав 30 очков. В следующем туре "Сочи" примет московское "Динамо", "Спартак" на выезде сыграет против петербургского "Зенита". Оба матча пройдут 16 декабря.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|10
|5
|2
|37-13
|35
|2
|Спартак
|18
|10
|5
|3
|32-18
|35
|3
|ЦСКА
|17
|10
|3
|4
|30-14
|33
|4
|Динамо
|17
|9
|3
|5
|23-16
|30
|5
|Сочи
|18
|8
|6
|4
|26-22
|30
|6
|Ростов
|17
|9
|2
|6
|22-17
|29
|7
|Локомотив
|17
|8
|4
|5
|19-17
|28
|8
|Ахмат
|17
|7
|4
|6
|19-20
|25
|9
|Краснодар
|17
|7
|3
|7
|29-19
|24
|10
|Рубин
|17
|7
|3
|7
|23-25
|24
|12
|Химки
|18
|6
|4
|8
|21-28
|22
|12
|Урал
|17
|4
|7
|6
|13-20
|19
|13
|Арсенал
|18
|3
|5
|10
|17-29
|14
|14
|Уфа
|18
|3
|4
|11
|14-30
|13
|15
|Тамбов
|17
|3
|3
|11
|12-27
|12
|16
|Ротор
|18
|2
|5
|11
|8-30
|11