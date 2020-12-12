"Спартак" проиграл "Сочи" в матче РПЛ

СОЧИ, 12 декабря. /ТАСС/. "Сочи" в домашнем матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл московский "Спартак" со счетом 1:0. Матч прошел на стадионе "Фишт".

В составе хозяев гол забил Кристиан Нобоа (57-я минута).

На 42-й минуте счет открыл нападающий "Спартака" Джордан Ларссон, но взятие ворот было отменено после использования системы видеоассистента рефери (VAR) из-за игры рукой.

Матч начался с минуты молчания в память о болельщике красно-белых, актере Валентине Гафте, который умер в субботу в возрасте 85 лет.

Игра первого круга между командами закончилась со счетом 2:2. Защитник красно-белых Илья Кутепов провел свой 100-й матч в составе московской команды, выйдя на замену на 70-й минуте.

В турнирной таблице после 18 туров "Спартак" занимает вторую строчку, имея в активе 35 очков. "Сочи" идет пятым, набрав 30 очков. В следующем туре "Сочи" примет московское "Динамо", "Спартак" на выезде сыграет против петербургского "Зенита". Оба матча пройдут 16 декабря.