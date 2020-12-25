Авербух: произвольная программа станет визиткой Коляды, как "Список Шиндлера" Липницкой

Коляда стал победителем чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске. По итогам короткой и произвольной программ 25-летний Коляда набрал 296,15 балла (102,48 - за короткую, 193,67 - за произвольную).

"Хочу еще раз поздравить Михаила с таким сезоном, после сложной болезни он восстановился и показал нам такое выдающееся выступление. Оно не было абсолютно безошибочным, но оно было блестящим по атмосфере. Никаких вопросов у меня не было, он был абсолютно лучшим сегодня. Верим, что такую форму получится сохранить и приумножить к чемпионату мира", - сказал Авербух.

"Хочется поздравить Алексея Мишина, только его выдающийся тренерский талант мог открыть новое дыхание у Михаила. Счастлив, что эта программа, которую я сделал для Коляды, стала для него такой же знаковой, такой визитной карточкой на долгие годы, какой стала постановка "Список Шиндлера" для Юлии Липницкой", - добавил Авербух.

Все лучше и лучше

Хореограф наблюдал за прокатом фигуриста у бортика катка, по его словам, он переживал за Михаила во время исполнения программы.

"За время работы мы подружились с Михаилом, и мне очень хочется, чтобы он показывал хорошие прокаты. Сейчас у него очень зрелое, мужское катание, он в том возрасте, когда еще есть силы на запредельные высоты, но при этом он катается уже очень осознанно. Мне дорого то, что он делает, хочется, чтобы программа звучала каждый раз", - пояснил собеседник агентства.