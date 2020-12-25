Авербух: произвольная программа станет визиткой Коляды, как "Список Шиндлера" Липницкой

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Произвольная программа Михаила Коляды на музыку из фильма "Нуреев. Белый ворон" на долгие годы станет для фигуриста визитной карточкой. Такое мнение ТАСС высказал хореограф, постановщик программы Илья Авербух.
Коляда стал победителем чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске. По итогам короткой и произвольной программ 25-летний Коляда набрал 296,15 балла (102,48 - за короткую, 193,67 - за произвольную).
"Хочу еще раз поздравить Михаила с таким сезоном, после сложной болезни он восстановился и показал нам такое выдающееся выступление. Оно не было абсолютно безошибочным, но оно было блестящим по атмосфере. Никаких вопросов у меня не было, он был абсолютно лучшим сегодня. Верим, что такую форму получится сохранить и приумножить к чемпионату мира", - сказал Авербух.
"Хочется поздравить Алексея Мишина, только его выдающийся тренерский талант мог открыть новое дыхание у Михаила. Счастлив, что эта программа, которую я сделал для Коляды, стала для него такой же знаковой, такой визитной карточкой на долгие годы, какой стала постановка "Список Шиндлера" для Юлии Липницкой", - добавил Авербух.
Все лучше и лучше
Хореограф наблюдал за прокатом фигуриста у бортика катка, по его словам, он переживал за Михаила во время исполнения программы.
"За время работы мы подружились с Михаилом, и мне очень хочется, чтобы он показывал хорошие прокаты. Сейчас у него очень зрелое, мужское катание, он в том возрасте, когда еще есть силы на запредельные высоты, но при этом он катается уже очень осознанно. Мне дорого то, что он делает, хочется, чтобы программа звучала каждый раз", - пояснил собеседник агентства.
"Первый прокат был на контрольных прокатах, тогда Миша поднял зал, все сказали, что это просто главное событие турнира. На этапе Гран-при прокат произвольной привез ему первое место после неудачной короткой программы. В сегодняшнем прокате было еще больше высказывания, чем в тех прокатах", - заключил Авербух.
Коляда в третий раз в карьере стал чемпионом России, ранее он выигрывал национальное первенство в 2017 и 2018 годах. Также он является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях и бронзовым призером чемпионата мира того же года. Кроме того, в его активе две бронзовые награды континентального первенства (2017, 2018).