Определен состав женской сборной России на январские этапы Кубка мира по биатлону

ТАСС, 27 декабря. Лариса Куклина, Наталья Гербулова и Екатерина Носкова (в девичестве - Мошкова) вошли в состав сборной России на январские этапы Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Такое решение было принято по итогам гонок чемпионата и Кубка России, которые завершились в Чайковском (Пермский край) в воскресенье. Ранее в состав национальной команды, основываясь на результатах декабрьских этапов Кубка мира, были включены Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова. К выступлению на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU) будут готовиться Татьяна Акимова и Тамара Воронина, а также юниорки Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко. Ольга Мощенкова, Елизавета Каплина, Валерия Васнецова и Полина Шевнина также попали в команду по итогам чемпионата и Кубка России.

"Составы команд для выступления на этапах Кубка мира и Кубка IBU были определены согласно критериям отбора, утвержденным в ноябре, - сказал президент СБР Виктор Майгуров. - Вероятность ротации будет зависеть от того, кто как себя проявит во время январских стартов. Тренеры сборной могут посчитать нужным поднять кого-то в главную команду, а кто-то вместо Оберхофа отправится в Арбер".

Пятый и шестой этапы Кубка мира пройдут в германском Оберхофе 8-10 и 13-17 января, два первых этапа Кубка IBU - в германском Арбере 14-17 и 20-23 января.