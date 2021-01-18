Федерация хоккея России поддержит любой выбор места проведения чемпионата мира 2021 года

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) поддержит любое решение Международной федерации хоккея (IIHF) о месте проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС рассказал источник в ФХР.

В понедельник IIHF сообщила о переносе матчей чемпионата мира из Минска по соображениям безопасности, так как ситуация находится вне контроля IIHF. Турнир должен был пройти в Минске и Риге. В сообщении IIHF говорится что решение о месте проведения мирового первенства будет объявлено позднее. Президент ФХР, член совета IIHF Владислав Третьяк сообщил ТАСС, что рассматриваются три варианта места проведения: только в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии.