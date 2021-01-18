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Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею

Федерация хоккея России поддержит любой выбор места проведения чемпионата мира 2021 года

Об этом ТАСС рассказал источник в Федерации хоккея России
Хоккеисты сборной России Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной России
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) поддержит любое решение Международной федерации хоккея (IIHF) о месте проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС рассказал источник в ФХР.

В понедельник IIHF сообщила о переносе матчей чемпионата мира из Минска по соображениям безопасности, так как ситуация находится вне контроля IIHF. Турнир должен был пройти в Минске и Риге. В сообщении IIHF говорится что решение о месте проведения мирового первенства будет объявлено позднее. Президент ФХР, член совета IIHF Владислав Третьяк сообщил ТАСС, что рассматриваются три варианта места проведения: только в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии.

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"Мы не имеем к этому отношения, это не наша территория. Нам скажут, что чемпионат мира будет в Братиславе, Латвии или где-то еще. Мы скажем: "Хорошо, поедем туда, куда определит Международная федерация хоккея". В этом плане мы полностью поддерживаем IIHF", - рассказал источник.

Сборная России должна была проводить свои матчи группового этапа в Минске. В столице Белоруссии также должны были пройти два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Российские хоккеисты на групповом этапе чемпионата мира выступят в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании, Словакии, Великобритании и Белоруссии.

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Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею
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