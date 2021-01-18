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Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею

Быков: ЧМ по хоккею перенесли из-за того, что политики грязными руками влезают в спорт

Бывший главный тренер сборной России отметил, что политические силы навязывают решения спортивному сообществу
Вячеслав Быков Станислав Красильников/ТАСС
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Вячеслав Быков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Решение о переносе матчей чемпионата мира по хоккею из Минска стало следствием политического влияния на спорт. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков.

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Международная федерация хоккея (IIHF) в понедельник объявила о переносе матчей из Минска, место проведения турнира будет определено позднее.

"Жаль, что политические силы внедряются в спорт, который является объединяющим фактором. Мы видим, что, к сожалению, руководители некоторых федераций не способны устоять перед давлением своих политиков, им навязывают решения, - сказал Быков. - Справится ли одна Латвия с проведением чемпионата мира? Сложно сказать, все зависит от того, насколько страна готова к этому".

"Полная отмена чемпионата мира станет тяжелым ударом по миллионам хоккейных болельщиков, это неправильно. Я бы провел чемпионат мира в России, а лучше - совместно в России и в Белоруссии, - добавил Быков. - Но эти допинговые скандалы и эта ситуация с чемпионатом мира - это все влияние политики, это политики своими грязными ручищами влезают в жизнь спорта, которому отведено место объединения наций, а не роль арены для политических амбиций, но, к сожалению, не все способны держать удар. Сейчас все набросились на Рене Фазеля, который изо всех сил старается разрешить эту непростую ситуацию".

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии.

Теги
БелоруссияФазель, РенеБыков, Вячеслав АркадьевичСитуация вокруг чемпионата мира по хоккею
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