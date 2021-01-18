Быков: ЧМ по хоккею перенесли из-за того, что политики грязными руками влезают в спорт

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Решение о переносе матчей чемпионата мира по хоккею из Минска стало следствием политического влияния на спорт. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков.

Международная федерация хоккея (IIHF) в понедельник объявила о переносе матчей из Минска, место проведения турнира будет определено позднее.

"Жаль, что политические силы внедряются в спорт, который является объединяющим фактором. Мы видим, что, к сожалению, руководители некоторых федераций не способны устоять перед давлением своих политиков, им навязывают решения, - сказал Быков. - Справится ли одна Латвия с проведением чемпионата мира? Сложно сказать, все зависит от того, насколько страна готова к этому".

"Полная отмена чемпионата мира станет тяжелым ударом по миллионам хоккейных болельщиков, это неправильно. Я бы провел чемпионат мира в России, а лучше - совместно в России и в Белоруссии, - добавил Быков. - Но эти допинговые скандалы и эта ситуация с чемпионатом мира - это все влияние политики, это политики своими грязными ручищами влезают в жизнь спорта, которому отведено место объединения наций, а не роль арены для политических амбиций, но, к сожалению, не все способны держать удар. Сейчас все набросились на Рене Фазеля, который изо всех сил старается разрешить эту непростую ситуацию".

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии.