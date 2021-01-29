Горшков: подтверждение проведения чемпионата мира дает определенность фигуристам

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) провести чемпионат мира по фигурному катанию дало спортсменам определенность в нынешнем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Должен быть, и точка. Чемпионат мира по фигурному катанию сохранили в календаре

В пятницу Международный союз конькобежцев официально подтвердил, что подготовка к чемпионату мира идет по плану. Ранее в четверг источник сообщил ТАСС, что на заседании исполкома Международного союза конькобежцев было принято решение не менять сроки проведения чемпионата, который должен пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта.

"Очень хорошее решение. Появилась определенность и для нас, и для спортсменов. Теперь будем готовиться к чемпионату и очень надеяться, что никакие следующие обстоятельства не повлияют на это решение", - сказал Горшков.

В 2020 году мировое первенство было отменено из-за пандемии коронавируса.