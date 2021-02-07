Следующий бой Александра Волкова в UFC может состояться в конце лета

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский боец Александр Волков может провести следующий бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в конце лета. Об этом ТАСС заявил тренер россиянина Тарас Кияшко.

В воскресенье Волков нокаутировал нидерландца Алистара Оверима во втором раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе (США, штат Невада). После боя россиянин заявил о желании провести поединок за титул чемпиона организации в тяжелом весе.

"Он в прекрасной форме, набирает. Как отдохнет, ворвется в бой. Может быть, в конце лета", - сказал Кияшко.