Барышева: психологический фактор мог помешать конькобежке Ворониной в забеге на ЧМ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Психологический фактор мог помешать Наталье Ворониной добиться успеха на дистанции 3 000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту в Херенвене. Такое мнение ТАСС высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Воронина заняла седьмое место, она отстала от победительницы, которой стала нидерландка Антоинетта де Йонг, на 4,38 секунды. Второе место заняла чешка Мартина Сабликова (отставание 0,10 секунды), третьей стала Ирен Схаутен из Нидерландов (+1,28). Россиянка Евгения Лаленкова показала десятое время (+6,58), Елена Еранина - 16-е (+12,65). 31 января Воронина заняла первое место в забеге на 3 000 метров на этапе Кубка мира в Херенвене, она показала результат 3 минуты 56,853 секунды, установив рекорд катка.

"Все ждали от Натальи высокого результата, как на прошлом этапе Кубка мира, но, возможно, тот результат и сыграл злую шутку, когда спортсмен слишком верит в то, что сможет выиграть. Возможно, Наталья немного перегорела. Это лучше объяснит тренер и сама спортсменка, насколько я знаю, анализ сегодняшнего выступления уже проводится, - отметила Барышева. - Надеюсь, такое не самое удачное начало чемпионата мира не скажется на других видах программы, где Наталье еще предстоит бежать, это командная гонка преследования и ее коронная дистанция 5 000 метров".

"Верю, что та форма, которую мы видели у Ворониной десять дней назад, никуда не ушла, - добавила Барышева. - А сегодня на результат повлиял психологический фактор, который не позволил ей показать то, на что она способна".

26-летняя Воронина является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, также в ее активе одна золотая и семь бронзовых медалей чемпионатов мира, три серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов Европы. Ей принадлежит мировой рекорд на дистанции 5 000 метров.