Рублев сыграет с Медведевым в четвертьфинале Australian Open

ТАСС, 15 февраля. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Его соперник по четвертому кругу норвежец Каспер Рууд отказался доигрывать матч по состоянию здоровья.

Встреча завершилась при счете 6:2, 7:6 (7:3) в пользу 23-летнего российского теннисиста, посеянного на турнире под седьмым номером, Рууд был посеян 24-м. Соперником Рублева по четвертьфиналу станет его соотечественник Даниил Медведев, посеянный на турнире под четвертым номером. Ранее в четвертьфинал также вышел россиянин Аслан Карацев. Впервые в 1/4 финала турниров серии Большого шлема сыграют три российских теннисиста.

Рублев располагается на восьмой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), завоевав семь титулов под эгидой организации. Выйдя в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, он повторил свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, ранее он выходил в четвертьфиналы Открытого чемпионата США (2017, 2020) и Открытого чемпионата Франции (2020). 22-летний Рууд занимает 28-ю строчку мирового рейтинга. Выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в нынешнем сезоне стал его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. С субботы матчи проходят без зрителей из-за ужесточения мер против коронавируса в штате Виктория.