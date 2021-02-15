Рублев назвал хорошей новостью матч российских теннисистов в 1/4 финала Australian Open

В понедельник Даниил Медведев победил американца Маккензи Макдональда, Рублев оказался сильнее норвежца Каспера Рууда. Российские теннисисты встретятся между собой в четвертьфинале. В 1/4 финала Открытого чемпионата США - 2020 Медведев победил Рублева в трех сетах.

ТАСС, 15 февраля. Матч двух российских теннисистов в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) является хорошей новостью, так как один из них выйдет в полуфинал. Такое мнение высказал теннисист Андрей Рублев, комментарий которого приводит приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

"По крайней мере, один из нас будет в полуфинале, это хорошие новости. Однако это будет тяжелый матч, в прошлый раз он обыграл меня в четвертьфинале US Open, теперь мы снова в четвертьфинале, на Открытом чемпионате Австралии. Надеюсь, что мы сможем показать отличную игру и высокий уровень", - сказал Рублев.

Рублев располагается на восьмой строчке рейтинга АТР, завоевав семь титулов под эгидой организации. Выйдя в 1/4 финала Australian Open, он повторил свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, ранее он выходил в четвертьфиналы US Open (2017, 2020) и Открытого чемпионата Франции (2020).

Медведев занимает четвертое место в рейтинге АТР, он завоевал девять титулов под эгидой организации. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема - выход в финал US Open в 2019 году. Выйдя в четвертьфинал, Медведев установил лучший результат на Australian Open, ранее он не проходил дальше четвертого круга.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. С субботы матчи проходят без зрителей из-за ужесточения мер против коронавируса в штате Виктория.