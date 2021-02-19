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Сборные по баскетболу

Базаревич: выход на чемпионат Европы - 2022 важен для российского баскетбола

Главный тренер сборной России отметил, что его подопечные доминировали на щитах в победном матче с командой Северной Македонии
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
Описание
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

ТАСС, 19 февраля. Выход в финальную стадию мужского чемпионата Европы является важным для российского баскетбола. Такое мнение высказал главный тренер россиян Сергей Базаревич, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации баскетбола.

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Россияне обеспечили себе выход на чемпионат Европы, обыграв в Перми команду Северной Македонии со счетом 94:77.

"Мы счастливы этой победе. Времени на подготовку было мало, но нам удалось показать хорошую "химию". Мы проделали классную командную работу, доминировали на щитах, что нам помогло", - сказал Базаревич.

"Для нашей страны и баскетбола выход на Евробаскет - это здорово, мы должны быть там и там будем. Тем более немало хороших команд туда не отобрались", - добавил он.

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