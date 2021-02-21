Базаревич: игра в защите позволила россиянам победить эстонцев в отборе к Евробаскету

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Хорошая игра в защите позволила сборной России одержать уверенную победу над эстонцами в отборочном матче к чемпионату Европы по баскетболу 2022 года. Об этом журналистам рассказал главный тренер россиян Сергей Базаревич.

Сборная России в Перми одержала победу над командой Эстонии со счетом 75:52. Российская команда ранее уже обеспечила себе участие в чемпионате Европы.

"Рады, что добились победы, а в Перми это всегда особенно и эмоционально, - сказал Базаревич. - Рады выиграть и тому, что сделали это в хорошем стиле. В этой игре у нас было четыре дебютанта - рад за них. Надеюсь, ребята воспримут это как аванс и будут только прогрессировать".

"Первая половина прошла не очень гладко, в первую очередь из-за большого количества новичков, но защита, которая у нас работала все 40 минут, позволяла быть все время в игре и держать лидерство", - добавил тренер.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.