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Сборные по баскетболу

Базаревич: игра в защите позволила россиянам победить эстонцев в отборе к Евробаскету

Встреча завершилась со счетом 75:52
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич Михаил Александров/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Хорошая игра в защите позволила сборной России одержать уверенную победу над эстонцами в отборочном матче к чемпионату Европы по баскетболу 2022 года. Об этом журналистам рассказал главный тренер россиян Сергей Базаревич.

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Сборная России в Перми одержала победу над командой Эстонии со счетом 75:52. Российская команда ранее уже обеспечила себе участие в чемпионате Европы.

"Рады, что добились победы, а в Перми это всегда особенно и эмоционально, - сказал Базаревич. - Рады выиграть и тому, что сделали это в хорошем стиле. В этой игре у нас было четыре дебютанта - рад за них. Надеюсь, ребята воспримут это как аванс и будут только прогрессировать".

"Первая половина прошла не очень гладко, в первую очередь из-за большого количества новичков, но защита, которая у нас работала все 40 минут, позволяла быть все время в игре и держать лидерство", - добавил тренер.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.

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