Красная площадь, амфитеатр и центр Мехико. Где и как проходили необычные хоккейные матчи

Два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги прошли в выходные на озере Тахо, первая встреча, между "Колорадо" и "Вегасом", была прервана на семь часов из-за плохого качества льда

Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в последние годы многие критиковали за отсутствие оригинальных идей. Некоторые болельщики и СМИ ставили в пример Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), где встречи на открытом воздухе или "Газпром-Арене" проходили весьма успешно. Однако игры на футбольных стадионах уже перестали быть чем-то необычным, хоть и собирали очень внушительную аудиторию и устанавливали хорошие телерейтинги. В нынешнем сезоне традиционная стадионная серия матчей НХЛ, включая "Зимнюю классику", которая обычно проходит на футбольных или бейсбольных аренах, была отменена из-за пандемии. Комиссар лиги Гэри Беттмэн предложил новую идею, которую восприняли с восторгом, — провести два матча на озере Тахо. "Колорадо" встречался с "Вегасом", а "Бостон" — с "Филадельфией". Из-за пандемии игры прошли без зрителей.

Озеро Тахо находится на границе штатов Невада и Калифорния. До начала XX века место было удалено от цивилизации, пока туда не проложили дорогу. Позднее вокруг озера образовались курорты, а в 1960 году на одном из местных курортов Скво-Вэлли проходили зимние Олимпийские игры, что увеличило поток туристов благодаря инфраструктуре. Сначала казалось, что игры пройдут непосредственно на озере, но оно не замерзает даже зимой. Организаторы возвели хоккейную коробку в нескольких метрах от озера на поле для гольфа. По словам российского нападающего "Колорадо" Валерия Ничушкина, шайбу можно было легко выбросить с площадки в озеро. Камеры были размещены так, чтобы телезритель видел и происходящее на площадке, и красивейшие виды на озеро. Для большей красоты пейзажей игры были назначены на дневное время.

Описание Болельщики "Бостона" и "Филадельфии" на озере Тахо © AP Photo/Rich Pedroncelli

Однако из-за этого и вышел конфуз, уже по ходу первого периода встречи между "Колорадо" и "Вегасом" лед начал таять под лучами солнца. В перерыве площадку пытались восстановить, но безуспешно. Находившийся на месте событий Беттмэн объявил о переносе игры на семь часов. Встреча возобновилась в 21:00 по местному времени, когда лед восстановили, а солнце уже не могло помешать. Оставшиеся два периода матча были доиграны, а на следующий день успешно провели свою встречу "Бостон" и "Филадельфия". В Северной Америке казусы с матчами на открытом воздухе случаются не в первый раз. На молодежном чемпионате мира 2018 года в игре между сборными США и Канады в Баффало начался снегопад, из-за которого игра часто прерывалась на небольшие паузы. Матч звезд КХЛ на Красной площади Первый в истории Матч звезд КХЛ состоялся в 2009 году на Красной площади. Лига начала раскручивать главное событие сезона вокруг личностей, в дебютном Матче звезд встретились команды звезд России и звезд мира, в составе которых играли сильнейшие легионеры, выступающие в КХЛ. Капитанами стали одни из лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — чемпион мира Алексей Яшин, выступавший тогда за СКА, и олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр, представляющий омский "Авангард".

Описание Матч звезд на Красной площади, 2009 год © Виталий Белоусов/ТАСС

Встреча проходила при температуре воздуха минус 20 градусов и собрала 2400 зрителей. Но сильный мороз с лихвой компенсировали виды Красной площади, Спасской башни и ГУМа. Организация не выглядела идеальной, многие хоккеисты жаловались на лед, однако все участники уверяли, что этот день останется в их памяти на всю жизнь. "Сегодня даже шайба не слушалась, все время прыгала. Шанс окунуться в детство, когда вы с друзьями гоняли шайбу во дворе, а заодно прикоснуться к истории своей страны через ее главную площадь дорогого стоит. Эти ощущения никакими теплыми раздевалками не заменить", — говорил участник матча, нынешний президент КХЛ Алексей Морозов. В мастер-шоу не был включен конкурс на скорость броска, так как на Красную площадь не привезли прибор, измеряющий ее. Несмотря на это, игра была включена в 20 лучших матчей в истории хоккея на тот момент, которые прошли на открытом воздухе по версии НХЛ, а кадры с Ягром на фоне Кремля обошли весь мир. Парк в Финляндии и школьный каток в Риге Первый матч регулярного чемпионата КХЛ на открытом воздухе состоялся 2 декабря 2017 года в хельсинкском парке Кайсаниеми. Местный "Йокерит" принимал петербургский СКА. Выбор Хельсинки в качестве организатора "Зимней классики" КХЛ был сделан в честь 50-летия клуба "Йокерит" и 100-летия независимости Финляндии. Парк Кайсаниеми был выбран неслучайно — именно там финны начинали играть в хоккей.

Изначально места для зрителей планировались вокруг хоккейной площадки, но размеры парка не позволили этого сделать. В результате организаторы установили временные трибуны на 18 300 зрителей, причем все места были стоячими. Для сборки стадиона потребовалось меньше месяца, строительство площадки обошлось примерно в €1,3 млн. Стадион не был оборудован раздевалками, хоккеисты переодевались на игру на домашнем стадионе "Йокерита" — "Хартвалл-Арене". На матче был установлен рекорд посещаемости КХЛ на тот момент. Игру посетили 17 645 зрителей. СКА одержал победу со счетом 4:3, а первую шайбу в истории матчей КХЛ на открытом воздухе забросил Илья Ковальчук. В 2018 и 2019 годах на открытом воздухе прошли матчи регулярного чемпионата КХЛ между рижским и минским "Динамо". Игры проходили в спальном районе Риги Пурвциемс во дворе обычной школы. В 2018 году команды вышли на лед в 13:00 по местному времени, эта встреча стала первой в истории КХЛ при естественном освещении.

Описание Перед матчем Кубка Первого канала по хоккею между сборными России и Финляндии на "Газпром-Арене", 2019 год © Александр Демьянчук/ТАСС

В 2018 и 2019 годах состоялись матчи на футбольной "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге, но с закрытой крышей. Сборная России в рамках Кубка Первого канала дважды встречалась с финнами, а СКА проводил матчи регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. На первой встрече национальной команды (в 2018 году) был установлен рекорд посещаемости хоккейных матчей на территории России — 71 381 зритель. Первый вице-президент Федерации хоккея России и СКА Роман Ротенберг не скрывает, что намерен в будущем побить мировой рекорд. Достижение было установлено в 2014 году на игре НХЛ между "Детройтом" и "Торонто" (2:3 Б). Встречу посетил 105 491 зритель. При этом Ротенберг подчеркивает, что встречи вряд ли пройдут на каком-либо другом футбольном стадионе из-за отсутствия крыш. Это решение объясняется нежеланием Ротенберга зависеть от погодных условий и исключить факторы, которые могут помешать проведению игр, как это случилось на озере Тахо. Амфитеатр в Пуле Необычной обстановкой любителей хоккея порадовал загребский "Медвешчак" в 2012 году. В хоккейную арену был превращен амфитеатр в хорватском городе Пула, который построили в I веке нашей эры. Идея имела успех. "Медвешчак" в амфитеатре Пулы провел два матча чемпионата Австрии, в котором принимали участие восемь австрийских команд и по одному клубу из Чехии, Словении, Венгрии и Хорватии, принял "Вену" (4:1) и словенскую "Олимпию" (2:3). Игры прошли при температуре около 20 градусов по Цельсию и собрали на трибунах 8 тыс. зрителей со всей Европы. Организаторы игр преодолели ряд трудностей, включая бюрократические проблемы, заканчивая героической борьбой с погодой и невысоким качеством льда, который был доставлен из Германии.

Описание Во время матча в амфитеатре Пулы © EPA/ANTONIO BAT

Для создания ледяной поверхности понадобилось 30 тыс. литров воды, для нанесения разметки — 100 литров краски. Общий бюджет на все затраты — примерно €500 тыс. Хоккеисты, выходившие из раздевалок, которые располагались внутри амфитеатра, были похожи на гладиаторов. "Медвешчак" достиг своей цели и со следующего сезона стал выступать в Континентальной хоккейной лиге, где играл до 2017 года. Хорватский клуб благодаря этим матчам получил всемирную известность, но впоследствии так и не смог реализовать свой потенциал. Руководство "Медвешчака" всерьез рассматривало возможность проведения игр регулярного чемпионата КХЛ в амфитеатре. Реализовать идею не удалось из-за отказа спонсоров поддерживать проект. Разрушенный стадион в Чехии и центр Мехико Для матча на открытом воздухе в Чехии в 2016 году реконструировали старый стадион в Брно. Он был закрыт в 2000 году и постепенно начал разрушаться. Здание было затоплено во многих местах, часть крыши была разрушена после пожаров, развалились и некоторые стены. Основные трибуны были снесены в 2009 году, поэтому организаторам пришлось возводить временные. Матч между "Кометой" из Брно и пражской "Спартой" в январе собрал рекордную для чешской лиги посещаемость — 21 500 человек. Проведение мероприятия было задумано, чтобы рассказать местным жителям о проблемах города, прочувствовать антураж чехословацких времен и окончательно попрощаться со столь значимым для Брно местом. Сейчас на месте стадиона находится пустырь.

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Еще одна из самых необычных игр прошла в центре Мехико на площади Конституции, где были установлены трибуны на 3 тыс. мест. Между собой встречались юниорские сборные Мексики и Болгарии. Хозяева разгромили соперников со счетом 8:0 и затем выиграли третий дивизион юниорского чемпионата мира. Площадь заполнилась толпами людей, а Международная федерация хоккея прекрасно справилась с популяризацией игры в южных странах. В планах — Северный полюс С точки зрения необычности места проведения игру в Мексике может превзойти матч на Северном полюсе. Его планируется сыграть на базе дрейфующего арктического лагеря экспедиции Русского географического общества "Барнео". Цель акции — привлечь внимание международного сообщества к проблеме глобального изменения климата. Идею проведения матча на Северном полюсе еще несколько лет назад озвучил двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, который также является послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике. Всякий раз мероприятие переносилось, в прошлом году его не удалось организовать из-за пандемии. Планируется, что в игре примут участие не только хоккеисты, но и представители других видов спорта, политики, бизнесмены.