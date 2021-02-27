Гончаренко: лидерство Семененко после короткой программы на Кубке России заслуженно

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Фигурист Евгений Семененко заслуженно лидирует по итогам короткой программы в финале Кубка России. Такое мнение ТАСС высказала российский тренер Инна Гончаренко.
За прокат программы Семененко получил 94,95 балла. Второе место занимает Андрей Мозалев (93,83), третье - Петр Гуменник (88,09).
"Что касается победы Семененко, то сегодня выиграл тот, кто чисто прокатался, чисто и с настроением, и в данной ситуации его первое место совершенно заслуженное. Что касается остальных лидеров после короткой программы, то дальше идут те, кто не упали, - отметила Гончаренко. - Но ребята немного упростили себе жизнь, как, например, в случае с Андреем Мозалевым, у которого вместо четверного флипа был тройной, ждала четверной, но увидела аккуратный тройной. От Петра Гуменника ждала большего драйва, ведь обычно он более артистичен".
"Очень обидно, что перегорел Марк [Кондратюк], но не будем забывать - у него очень мало опыта выступления на серьезных ответственных соревнованиях, я думаю, что он сам себя излишне накрутил. Он старался, но ему еще немного не подфартило с первым стартовым номером. Мне интересно, будет ли он бороться за себя в произвольной, как интересно посмотреть и на то, как этот фигурист будет дальше развиваться", - добавила Гончаренко.
Интрига в произвольной
Чемпион Европы Дмитрий Алиев по итогам короткой программы стал девятым с результатом 82,79 балла. "Что же касается Дмитрия Алиева, то, думаю, для такого опытного спортсмена просто недопустимо прыгать вместо тройного акселя прыжок в полтора оборота. Думаю, он просто отпустил себя, потому что я не увидела там причины для "бабочки". Он хорошо делал свой четверной лутц, но в итоге мы увидели каскад "три плюс три". Буду наблюдать, как он будет бороться и доказывать всем и себе, что он может выступать на высочайшем уровне, это то, что мы от него неоднократно видели, и от него этого все ждут", - считает Гончаренко.
"Жаль, что допустил срыв Макар Игнатов - но он сделал все, что мог, и все-таки срыв есть срыв, так что будем ждать его дальнейшей борьбы в произвольной программе. Посмотрим, насколько у него хватит сил, насколько он функционально готов до конца показать свою программу - не вымучить ее, а сделать так, как мы все от него ждем, - отметила Гончаренко. - Отмечу хороший прокат [Романа] Савосина - он болел, и то, как он держался в короткой программе, очень радует, неплохо смотрелся и [Алексей] Ерохов, и, будь я судьей, дала бы ему более высокую оценку в компонентах - он действительно хорошо себя показал. Артем Лежеев пока катается без элементов ультра-си, но он выполнил свою работу, хотя, конечно, без сложных элементов ему будет бороться очень сложно".
Произвольную программу мужчины представят в воскресенье. "Произвольная программа всех расставит по местам. Семененко обеспечил себе хороший отрыв, но борьбы никто не отменял", - заключила собеседница ТАСС.