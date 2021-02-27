Гончаренко: лидерство Семененко после короткой программы на Кубке России заслуженно

За прокат программы Семененко получил 94,95 балла. Второе место занимает Андрей Мозалев (93,83), третье - Петр Гуменник (88,09).

"Что касается победы Семененко, то сегодня выиграл тот, кто чисто прокатался, чисто и с настроением, и в данной ситуации его первое место совершенно заслуженное. Что касается остальных лидеров после короткой программы, то дальше идут те, кто не упали, - отметила Гончаренко. - Но ребята немного упростили себе жизнь, как, например, в случае с Андреем Мозалевым, у которого вместо четверного флипа был тройной, ждала четверной, но увидела аккуратный тройной. От Петра Гуменника ждала большего драйва, ведь обычно он более артистичен".

"Очень обидно, что перегорел Марк [Кондратюк], но не будем забывать - у него очень мало опыта выступления на серьезных ответственных соревнованиях, я думаю, что он сам себя излишне накрутил. Он старался, но ему еще немного не подфартило с первым стартовым номером. Мне интересно, будет ли он бороться за себя в произвольной, как интересно посмотреть и на то, как этот фигурист будет дальше развиваться", - добавила Гончаренко.

Интрига в произвольной

Чемпион Европы Дмитрий Алиев по итогам короткой программы стал девятым с результатом 82,79 балла. "Что же касается Дмитрия Алиева, то, думаю, для такого опытного спортсмена просто недопустимо прыгать вместо тройного акселя прыжок в полтора оборота. Думаю, он просто отпустил себя, потому что я не увидела там причины для "бабочки". Он хорошо делал свой четверной лутц, но в итоге мы увидели каскад "три плюс три". Буду наблюдать, как он будет бороться и доказывать всем и себе, что он может выступать на высочайшем уровне, это то, что мы от него неоднократно видели, и от него этого все ждут", - считает Гончаренко.