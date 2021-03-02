{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Романцев заявил, что надеется на скорейшую выписку из больницы после операции на сердце

Ранее бывший главный тренер сборной России и "Спартака" был госпитализирован с инфарктом
Олег Романцев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Олег Романцев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Спартак" и сборной России Олег Романцев рассчитывает выписаться из больницы после операции на сердце в ближайшее время. Об этом он рассказал ТАСС.

На эту тему
Олег Романцев перенес операцию на сердце. Его состояние оценивается как хорошее

Романцев был госпитализирован с инфарктом, ему была проведена операция, состояние бывшего тренера "Спартака" и национальной команды оценивается как хорошее.

"Спасибо за беспокойство, все прошло удачно. Надеюсь на скорейшую выписку", - сказал Романцев.

Романцеву 67 лет, вместе со "Спартаком" он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР. Вместе со сборной России он принял участие в финальном турнире чемпионата Европы - 1996 и чемпионата мира - 2002, оба раза команда не сумела преодолеть групповой этап.

Теги
Российский футболРоссияРоманцев, Олег Иванович
Сборные по футболу
Групповой этап молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 года пройдет без зрителей
Турнир пройдет в Венгрии и Словении
Читать полностью