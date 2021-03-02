Романцев заявил, что надеется на скорейшую выписку из больницы после операции на сердце

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Спартак" и сборной России Олег Романцев рассчитывает выписаться из больницы после операции на сердце в ближайшее время. Об этом он рассказал ТАСС.

Олег Романцев перенес операцию на сердце. Его состояние оценивается как хорошее

Романцев был госпитализирован с инфарктом, ему была проведена операция, состояние бывшего тренера "Спартака" и национальной команды оценивается как хорошее.

"Спасибо за беспокойство, все прошло удачно. Надеюсь на скорейшую выписку", - сказал Романцев.

Романцеву 67 лет, вместе со "Спартаком" он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР. Вместе со сборной России он принял участие в финальном турнире чемпионата Европы - 1996 и чемпионата мира - 2002, оба раза команда не сумела преодолеть групповой этап.