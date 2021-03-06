Матч "Спартак" - "Краснодар" и еще семь игр пройдут в 21-м туре чемпионата России

Все матчи 21-го тура начнутся с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове. 3 марта стало известно о его смерти на 60-м году жизни. В январе 2019 года у Розанова был диагностирован рак, в ноябре того же года он вернулся к работе, продолжая проходить лечение.

В первом матче тура 6 марта ЦСКА на "ВЭБ-Арене" примет "Ахмат", игра начнется в 14:00 мск. Обе команды стартовали во второй части чемпионата России с поражений - армейцы на прошлой неделе на выезде проиграли "Локомотиву" (0:2), а грозненцы дома уступили "Динамо" (1:2). Хозяева поля перед субботней игрой занимают второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков и отставая от лидирующего петербургского "Зенита" на пять очков. Гости располагаются на 11-й строчке, в их активе 26 очков, отрыв от зоны прямого вылета во второй по силе дивизион российского футбола, первенство Олимп - Футбольной национальной лиги, составляет 13 очков.

Команды подходят к субботней встрече в составах, далеких от оптимальных. ЦСКА будет вынужден обходиться без большой группы игроков основного состава, в которую помимо вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева входят защитники Бруно Фукс и Кирилл Набабкин, а также резервный голкипер Владислав Тороп, игрок обороны Игорь Дивеев, полузащитники Эмиль Бохинен и Иван Обляков. Четверо последних, как и Акинфеев, по неофициальной информации, заболели новой коронавирусной инфекцией. После поражения от "Локомотива" главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не стал комментировать сообщения по этой теме, посоветовав журналистам читать сообщения на официальном сайте клуба, где сообщалось о том, что капитан красно-синих изолирован от команды из-за небольшого недомогания с признаками ОРВИ.

У "Ахмата" в субботу на поле не появится полузащитник Артем Тимофеев, который на прошлой неделе в игре с "Динамо" был удален с поля за две желтые карточки. Кроме того, главный тренер грозненцев Андрей Талалаев, скорее всего, не сможет рассчитывать на восстанавливающихся от травм вратаря Виталия Гудиева, а также защитников Зорана Нижича и Максима Ненахова.

Безголевая серия "Ахмата" в матчах против ЦСКА насчитывает 11 матчей, в 10 из которых грозненцы потерпели поражения с общим счетом 0:22; еще одна игра завершилась вничью (0:0). Среди победных матчей красно-синих выделяется встреча, состоявшаяся 10 сентября 2016 года - она стала первой официальной на "ВЭБ-Арене" и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. В последний раз грозненцам удалось забить в матче против армейцев почти шесть лет назад - 7 марта 2015 года они дома проиграли со счетом 1:2. Команда из Чеченской Республики выиграла четыре из 28 матчей против ЦСКА, последний успех датирован 5 апреля 2008 года (1:0).

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Также в субботу идущие десятыми "Химки" на выезде сыграют с занимающим 13-ю позицию волгоградским "Ротором", стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В 20-м туре обе команды одержали победы - гости обыграли "Уфу" (2:1), а хозяева поля были сильнее "Тамбова" (3:1). В предстоящем матче за клуб из Московской области из-за дисквалификации не сыграют сразу три футболиста - полузащитники Илья Кухарчук и Александр Трошечкин, а также нападающий Мохамед Конате; по состоянию здоровья у химчан игру могут пропустить защитник Филип Дагерстоль, полузащитник Данил Казанцев, а также форварды Владимир Дядюн, Сенин Себаи и Александр Долгов. За волгоградскую команду из-за повреждений могут не сыграть полузащитник Юрий Логвиненко и нападающий Фламарион Джуниор.