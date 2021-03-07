Футболист "Спартака" Ларссон назвал победу над "Краснодаром" достаточно простой

"Спартак" в воскресенье разгромил "Краснодар" со счетом 6:1. Ларссон забил два мяча, а также отдал одну голевую передачу.

"Сегодня мы сыграли действительно хорошо, с самого начала ребята отдавали все силы, высоко прессинговали и очень хотели победить, - сказал Ларссон. - Мы провели два неудачных матча, против "Динамо" и "Рубина". Сегодня мы сделали все, чтобы одержать победу. Можно сказать, что это далось нам достаточно просто".

"Думаю, что при счете 2:0 мы немного расслабились, а вести с таким счетом всегда опасно - можно забить третий и закончить игру, а можно пропустить и оживить ее. Что и произошло. К чести нашей команды, надо сказать, что мы быстро смогли забить третий гол, а после четвертого было понятно, что игра уже наша. Тем не менее даже после четвертого гола мы продолжили атаковать и забили еще два", - добавил нападающий "Спартака".