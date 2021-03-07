Футболист "Спартака" Ларссон назвал победу над "Краснодаром" достаточно простой

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Победа "Спартака" над "Краснодаром" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) получилась достаточно простой. Такое мнение после игры высказал журналистам шведский нападающий красно-белых Джордан Ларссон.
"Спартак" в воскресенье разгромил "Краснодар" со счетом 6:1. Ларссон забил два мяча, а также отдал одну голевую передачу.
"Сегодня мы сыграли действительно хорошо, с самого начала ребята отдавали все силы, высоко прессинговали и очень хотели победить, - сказал Ларссон. - Мы провели два неудачных матча, против "Динамо" и "Рубина". Сегодня мы сделали все, чтобы одержать победу. Можно сказать, что это далось нам достаточно просто".
"Думаю, что при счете 2:0 мы немного расслабились, а вести с таким счетом всегда опасно - можно забить третий и закончить игру, а можно пропустить и оживить ее. Что и произошло. К чести нашей команды, надо сказать, что мы быстро смогли забить третий гол, а после четвертого было понятно, что игра уже наша. Тем не менее даже после четвертого гола мы продолжили атаковать и забили еще два", - добавил нападающий "Спартака".
Форвард отметил, что гордится партнерами по команде, которые хорошо сыграли в обороне. "Защитники и [вратарь Александр] Максименко провели восхитительный матч, отдали все, заблокировали много ударов, выиграли много единоборств. Они были голодны до игры в защите, а мы - до голов. Такая психология нам нужна не только в матче с "Краснодаром", а во всех девяти оставшихся матчах", - подчеркнул Ларссон.
"Спартак" после 21 матча занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита", который провел на одну встречу меньше, составляет четыре очка. В 22-м туре красно-белые в гостях сыграют с московским "Динамо", матч состоится на "ВТБ-Арене" 13 марта.