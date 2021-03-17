ФИФА не будет открывать новые допинговые дела на основе базы московской лаборатории

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) не намерена открывать новые допинговые дела на основе информации из базы данных московской лаборатории (LIMS). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

Восемь лет не спустя.

Восемь лет не спустя. ФИФА подозревает Владимира Обухова в употреблении допинга

В понедельник стало известно, что ФИФА подозревает трех российских футболистов в нарушении антидопинговых правил на основании данных LIMS.

"Других потенциальных нарушений антидопинговых правил среди футбольных проб в базе данных LIMS выявлено не было, поэтому все дела были закрыты по согласованию с WADA", - сообщили в ФИФА.

По информации СМИ, под подозрение попали Владимир Обухов (сейчас выступает за "Ростов"), Иван Князев ("Звезда") и футболистка Дарья Мещерякова (бывший голкипер юниорской сборной). Все трое подозреваются на основании проверки допинг-проб, взятых в 2013 году.

В 2017 году в распоряжении "Чемпионата" оказался документ, из которого следует, что на основании базы данных под подозрение попали еще девять футболистов: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Кейсуке Хонда, Петр Немов.

Всемирное антидопинговое агентство 30 апреля сообщило о завершении проверки данных 298 российских спортсменов из базы данных московской лаборатории (LIMS) и их допинг-проб за период с 2012 по 2015 год. Результаты расследования были переданы 27 международным федерациям и одному организатору соревнований. В том числе информацию по 145 спортсменам, с чьими данными, как утверждает WADA, проводились манипуляции.