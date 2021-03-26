Волосожар рада, что российская пара завоевала золото чемпионата мира в преддверии Игр

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар рада, что российским фигуристам спустя восемь лет удалось выиграть золото чемпионата мира в этом виде, и произошло это меньше чем за год до Игр в Пекине. Об этом Волосожар рассказала ТАСС. В четверг дебютанты чемпионатов мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото чемпионата мира в Стокгольме, второе место заняли победители предыдущего чемпионата мира китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Обе российские пары представляют школу Тамары Москвиной. Двукратные серебряные призеры мировых первенств Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали четвертый результат. Российские пары не выигрывали золото чемпионата мира с 2013 года, тогда победили Волосожар и Максим Траньков, который ныне является тренером Тарасовой и Морозова. "Чудесно, что спустя восемь лет российская спортивная пара наконец выигрывает золото мирового чемпионата, и происходит это меньше чем за год до Олимпиады в Пекине, - подчеркнула Волосожар. - Причем каждая из трех наших пар могла претендовать на пьедестал. И дай бог, чтобы у наших спортсменов все складывалось, чтобы Россия была на лидирующих позициях - будем писать новую историю наших побед".

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"Конечно, это счастье для ребят, что так все свершилось, и для них это, естественно, было неожиданностью. Но они показывали довольно стабильное катание на протяжении всего сезона. Думаю, прежде всего это связано с переходом этих спортсменов в группу Тамары Николаевны Москвиной, - считает Волосожар. - Когда ты растешь в таком соперничестве, тренируешься бок о бок с такой парой, как Бойкова и Козловский, заряд энергии идет каждый день. Они мне очень нравятся, от души хочу поздравить тренерский состав и ребят - стойкие прекрасные соперники, с которыми будет сложно и интересно соревноваться". Собеседница ТАСС отметила, что из-за победы на чемпионате мира на спортсменах будет лежать дополнительная ответственность. "С первого раза выиграть чемпионат мира - такое в истории случается не так часто, но есть и оборотная сторона этой медали, поскольку теперь на спортсменах будет огромная ответственность, и в следующем сезоне им не только физически, но и морально придется справляться. Приведу пример Ксении Столбовой и Федора Климова, у которых под грузом лидерства начались травмы, срывы в элементах", - отметила Волосожар. Комментируя результат Бойковой и Козловского, Волосожар предположила: "Думаю, что Бойкова и Козловский просто не справились с нервами. И жеребьевка им была не на руку - они катались последними, в такой ситуации было очень тяжело морально выдержать, выстоять. Плюс были, наверное, определенные моменты в подготовке, поскольку они не показывали такого стабильного катания, как в предыдущем сезоне". Не хватило новых программ Многие спортивные пары на чемпионате мира выступали с программами прошлого сезона. "Что мне не очень понравилось, так это то, что многие оставили старую программу, согласна со словами Ильи Авербуха, который комментировал выступления пар, ты уже переживаешь программу, перерастаешь ее и хочется самому себе доказать и показать, что ты можешь что-то еще - что-то лучшее. В этом плане мне было не так интересно смотреть, - пояснила Волосожар. - Это касается и китайского дуэта, к сожалению, хотя их произвольную программу я обожаю - ее можно вписывать в историю, это произведение на льду, и свой характер китайская пара доказывала нам уже не один сезон подряд, они умеют бороться. На этом чемпионате мира все было по-честному". Олимпийская чемпионка отметила, что Тарасова и Морозов показали высокий уровень катания, тем обиднее стала допущенная партнершей ошибка при исполнении тулупа.

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