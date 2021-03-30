Во благо спортсменов, без лишних эмоций. Лукин сложил полномочия президента ПКР

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Владимир Лукин покинул пост президента Паралимпийского комитета России (ПКР), он возглавлял организацию с 1997 года. Отставку во вторник принял исполком.

В декабре 2020 года вступили в силу санкции к российскому спорту со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), они, в частности, запрещают российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Федерального собрания, представителей Администрации президента РФ, федеральных министерств и агентств, занимать руководящие должности в спортивных федерациях в течение двух лет.

Лукин является членом Совета Федерации от Тверской области, заместителем председателя комитета верхней палаты по международным делам. В последний раз на четырехлетний срок на пост президента ПКР он был переизбран в апреле 2018 года. Временно исполняющим обязанности президента ПКР стал первый вице-президент организации, глава исполкома ПКР Павел Рожков, он же будет шефом миссии российской делегации на Играх в Токио и Пекине.

Кроме того, во вторник посты вице-президентов ПКР покинули депутаты Госдумы Борис Иванюженков, Рима Баталова и Олег Смолин. Заявления на сложение полномочий в качестве председателей региональных отделений ПКР написали депутат Госдумы Елена Бондаренко и начальник управления физической культуры и спорта Брянской области Сергей Трусов.

Ранее в связи с санкциями WADA свою деятельность на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU) приостановил министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Федерации хоккея России (ФХР), депутат Госдумы Владислав Третьяк вышел из состава совета Международной федерации хоккея (IIHF), депутат Госдумы Светлана Журова приостановила работу на посту вице-президента Союза конькобежцев России.

Интересы спортсменов превыше всего

Лукин объяснил решение покинуть пост заботой о спортсменах. "ПКР существует прежде всего для того, чтобы организовать участие российских спортсменов в Играх, - сказал он ТАСС. - Интересы наших спортсменов, их судьба и полновесная реализация являются для нас главным. Все люди, которые входят в законодательные органы, приняли решение на срок, который предполагает наше участие в законодательных органах, покинуть спортивное учреждение".