Во благо спортсменов, без лишних эмоций. Лукин сложил полномочия президента ПКР

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Владимир Лукин покинул пост президента Паралимпийского комитета России (ПКР), он возглавлял организацию с 1997 года. Отставку во вторник принял исполком.
В декабре 2020 года вступили в силу санкции к российскому спорту со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), они, в частности, запрещают российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Федерального собрания, представителей Администрации президента РФ, федеральных министерств и агентств, занимать руководящие должности в спортивных федерациях в течение двух лет.
Лукин является членом Совета Федерации от Тверской области, заместителем председателя комитета верхней палаты по международным делам. В последний раз на четырехлетний срок на пост президента ПКР он был переизбран в апреле 2018 года. Временно исполняющим обязанности президента ПКР стал первый вице-президент организации, глава исполкома ПКР Павел Рожков, он же будет шефом миссии российской делегации на Играх в Токио и Пекине.
Кроме того, во вторник посты вице-президентов ПКР покинули депутаты Госдумы Борис Иванюженков, Рима Баталова и Олег Смолин. Заявления на сложение полномочий в качестве председателей региональных отделений ПКР написали депутат Госдумы Елена Бондаренко и начальник управления физической культуры и спорта Брянской области Сергей Трусов.
Ранее в связи с санкциями WADA свою деятельность на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU) приостановил министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Федерации хоккея России (ФХР), депутат Госдумы Владислав Третьяк вышел из состава совета Международной федерации хоккея (IIHF), депутат Госдумы Светлана Журова приостановила работу на посту вице-президента Союза конькобежцев России.
Интересы спортсменов превыше всего
Лукин объяснил решение покинуть пост заботой о спортсменах. "ПКР существует прежде всего для того, чтобы организовать участие российских спортсменов в Играх, - сказал он ТАСС. - Интересы наших спортсменов, их судьба и полновесная реализация являются для нас главным. Все люди, которые входят в законодательные органы, приняли решение на срок, который предполагает наше участие в законодательных органах, покинуть спортивное учреждение".
"Разумеется, всему цивилизованному миру понятно, что законодательная власть к правительственным структурам не относится. Правительство - одно, законодательная власть - другое, но решения суда были такие. Поэтому перед ПКР встал очевидный вопрос - выполнять решение суда, в том числе и это его положение, или поставить под угрозу участие наших спортсменов в Паралимпийских играх в Токио и Пекине", - продолжил Лукин.
Он отметил, что за время его работы в ПКР паралимпийское движение стало позитивной частью жизни России и помогло изменить отношение к людям с инвалидностью. На вопрос, планирует ли он в дальнейшем поддерживать паралимпийское движение в России, Лукин ответил: "Что я могу, что в моих силах, я делал, делаю и буду продолжать делать для содействия паралимпизму в России, поэтому никаких особых потрясений и эмоций сейчас я не испытываю".
Чайковский, форма и вакцина
Также во вторник исполком ПКР принял ряд решений, касающихся Паралимпиад в Токио и Пекине. В частности, утвердил фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве альтернативы гимну России на Играх. Предложение уже направлено на согласование в Международный паралимпийский комитет (МПК).
Кроме того, исполком ПКР рекомендовал кандидатам в российскую делегацию на Паралимпийские игры в Токио сделать прививку от COVID-19. При этом Павел Рожков в беседе с ТАСС акцентировал - окончательное решение остается за спортсменом, в перечень обязательных требований для участия в Паралимпийских играх вакцинирование не входит, однако МОК и МПК просят приложить максимальные усилия, чтобы большинство членов делегации было привито.
Официальным экипировщиком и генеральным партнером российских паралимпийцев на Играх в Пекине стала компания Forward. Предварительные эскизы экипировки утверждены.