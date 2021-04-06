Оргкомитет чемпионата мира по хоккею надеется, что сможет заполнить арены минимум на 50%

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Вистурс Козиолс выразил надежду на то, что во время чемпионата мира, который пройдет в Латвии, удастся организовать 50-процентную заполняемость трибун. Об этом он сообщил ТАСС.

В феврале Козиолс сообщил ТАСС, что огркомитет рассматривает несколько вариантов проведения турнира - в "пузыре", матчи в присутствии 20%, 50% зрителей и так далее, при условии безусловного дистанцирования на трибунах, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

"На данный момент, к сожалению, ситуация в стране такая, что проведение массовых мероприятий разрешено только без зрителей, но у нас как у оргкомитета есть несколько предложений для правительства Латвии и министерства здравоохранения по поводу того, как возможно организовать проверку зрителей и тесты, чтобы обеспечить безопасность на аренах для всех, - сказал Козиолс. - Надеюсь, что наши предложения будут услышаны и нам удастся убедить наших политиков, что проведение чемпионата мира со зрителями возможно. Мы надеемся, что сможем заполнить арены минимум на 50%, но, опять же, это зависит от того, какая будет общая эпидемиологическая ситуация в стране и Европе".

Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков, однако оргкомитет чемпионата мира по хоккею не рассматривает такого варианта. "Мы не думаем, что на трибунах будут только жители Латвии - это невозможно. Если будут допущены зрители, то иностранцы в том числе, мы с удовольствием примем наших друзей-болельщиков из России, Казахстана, Чехии, Финляндии - всех стран, чьи команды участвуют в турнире и где хоккей является популярным видом спорта. Мы хотим видеть абсолютно всех", - подчеркнул Козиолс.

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.