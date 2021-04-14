Продолжение следует. РФС наказал Гилерме и "Спартак" по итогам дерби

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором разбирались спорные эпизоды матча 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными "Локомотивом" и "Спартаком", прошло во вторник в "Доме российского футбола" в Москве.

Матч состоялся 11 апреля на стадионе "РЖД-Арена" в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Во время игры произошло сразу несколько инцидентов, которые потребовали вмешательства РФС.

Во время празднования первого гола возник конфликт между голкипером "Локомотива" Маринато Гилерме и болельщиками "Спартака". Согласно мнению комитета, члены которого изучили соответствующие материалы, зачинщиком конфликта был именно вратарь железнодорожников, который показал оскорбительный жест в сторону трибун. "За использование оскорбительных жестов со стороны Гилерме в адрес зрителей, он дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 50 тыс. рублей", - сказал журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц. - "Локомотив" при этом не сможет обжаловать дисквалификацию".

Это минимальное наказание, так как футболист ранее не привлекался к ответственности за подобные нарушения. Гилерме не сможет принять участие в матчах против "Ростова" и "Тамбова".

"Спартак" ранее уже наказывали за расистские скандирования болельщиков в адрес Гилерме: на протяжении последних четырех лет красно-белые получали за это штрафы, а фанатам команды закрывали доступ на определенные секторы домашнего стадиона. "Решено оштрафовать "Спартак" на 500 тыс. рублей и обязать провести один домашний матч без зрителей условно", - сообщил Григорьянц.

Условное наказание в отношении "Спартака" связано с тем, что в нынешней редакции регламента нет наказания за подобные нарушения в гостевых матчах. Также красно-белым назначен испытательный срок до конца сезона-2021/22.

"Наказание можно назвать справедливым"

Помимо этих моментов, КДК рассмотрел и другие спорные эпизоды матча. В частности, потасовку между болельщиками "Спартака" и "Локомотива", завязавшуюся перед началом игры на одном из секторов "РЖД-Арены". Поводом к ней стали оскорбления и провокации со стороны фанатов железнодорожников, которые бросали в болельщиков соперника предметы с верхних ярусов. После вмешательства стюардов удалось создать безопасное расстояние между болельщиками.