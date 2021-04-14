Продолжение следует. РФС наказал Гилерме и "Спартак" по итогам дерби

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором разбирались спорные эпизоды матча 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными "Локомотивом" и "Спартаком", прошло во вторник в "Доме российского футбола" в Москве.
Матч состоялся 11 апреля на стадионе "РЖД-Арена" в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Во время игры произошло сразу несколько инцидентов, которые потребовали вмешательства РФС.
Во время празднования первого гола возник конфликт между голкипером "Локомотива" Маринато Гилерме и болельщиками "Спартака". Согласно мнению комитета, члены которого изучили соответствующие материалы, зачинщиком конфликта был именно вратарь железнодорожников, который показал оскорбительный жест в сторону трибун. "За использование оскорбительных жестов со стороны Гилерме в адрес зрителей, он дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 50 тыс. рублей", - сказал журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц. - "Локомотив" при этом не сможет обжаловать дисквалификацию".
Это минимальное наказание, так как футболист ранее не привлекался к ответственности за подобные нарушения. Гилерме не сможет принять участие в матчах против "Ростова" и "Тамбова".
"Спартак" ранее уже наказывали за расистские скандирования болельщиков в адрес Гилерме: на протяжении последних четырех лет красно-белые получали за это штрафы, а фанатам команды закрывали доступ на определенные секторы домашнего стадиона. "Решено оштрафовать "Спартак" на 500 тыс. рублей и обязать провести один домашний матч без зрителей условно", - сообщил Григорьянц.
Условное наказание в отношении "Спартака" связано с тем, что в нынешней редакции регламента нет наказания за подобные нарушения в гостевых матчах. Также красно-белым назначен испытательный срок до конца сезона-2021/22.
"Наказание можно назвать справедливым"
Помимо этих моментов, КДК рассмотрел и другие спорные эпизоды матча. В частности, потасовку между болельщиками "Спартака" и "Локомотива", завязавшуюся перед началом игры на одном из секторов "РЖД-Арены". Поводом к ней стали оскорбления и провокации со стороны фанатов железнодорожников, которые бросали в болельщиков соперника предметы с верхних ярусов. После вмешательства стюардов удалось создать безопасное расстояние между болельщиками.
"За неправомерные действия зрителей оба клуба оштрафованы на 100 тыс., "Локомотив" - также на 300 тыс. за необеспечение безопасности на стадионе", - сказал Григорьянц.
Также были вынесены решения относительно других нарушений. "За использование пиротехники "Спартак" оштрафован на 30 тыс. рублей. Скандирования ненормативной лексики были и со стороны болельщиков "Локомотива", и со стороны болельщиков "Спартака" - оба клуба оштрафованы на 100 тыс. рублей. Также они наказаны за нарушение санитарного регламента - по 50 тыс. рублей", - добавил глава КДК РФС.
В "Спартаке" отреагировали на решения комитета. "Клуб в первую очередь удовлетворен, что члены КДК разобрались с очень неоднозначными вопросами. Проблем на матче оказалось достаточно много", - сказал глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".
"Мы понесли наказание. Наверное, можно назвать его справедливым", - добавил Фетисов.
"Локомотив" остался недоволен вынесенным в отношении Гилерме наказанием и выступил в поддержку своего игрока. "Те, кто оскорблял и провоцировал Гилерме, остались безнаказанными, и это вызывает лишь сожаление и недоумение. Маринато Гилерме заслуживает самых лестных слов за то, что в такой ситуации он проявил высочайший профессионализм и практически всю игру сохранял хладнокровие, что нашло отражение в финальном счете на табло", - говорится в сообщении на сайте клуба.
Дело Сухины будет рассмотрено 16 апреля
Спорные события в этой встрече происходили не только на поле, но и в подтрибунных помещениях "РЖД-Арены". После матча распространилось видео, на котором начальник команды "Локомотив" Станислав Сухина за час до начала игры выходит из судейской комнаты. Однако согласно регламенту, представителям команд запрещено заходить к судьям. "Спартак" направил обращение в РФС, в котором призвал применить к "Локомотиву" санкции.
Ожидалось, что дело Сухины будет рассмотрено на заседании во вторник. Однако в связи с тем, что сам начальник команды находится за пределами Российской Федерации и не может присутствовать на рассмотрении вопроса в КДК, было принято решение перенести его на пятницу.
"Был направлен запрос в департамент судейства, чтобы все судьи, которые были на этом матче, написали рапорты по поводу присутствия начальника команды в судейской комнате, - сказал Григорьянц. - Также мы обратились к клубам с запросом о предоставлении большего количества видеоматериалов. В связи с этим мы вывели рассмотрение дела в отдельное производство и перенесли заседание на пятницу на 12:00".
Во вторник портал "Спорт24" опубликовал запись камер наблюдения внутри арены, на которой видно, как в судейскую комнату входит начальник команды "Спартак" Василий Козловцев. В клубе заявили, что эпизод произошел после матча.
Фетисов также выразил надежду, что запись камер наблюдения "РЖД-Арены" в полном объеме будет предоставлена КДК. "Раз есть видео с камер наблюдения с "РЖД-Арены", то я надеюсь, что видеозапись в полном объеме - до, по ходу и по окончании матча - будет предоставлена экспертно-судейской комиссии и КДК. Они смогут посмотреть, сколько раз Сухина заходил в судейскую", - заявил он.