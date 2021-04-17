Рублев назвал невероятными ощущения от победы над Надалем на турнире "Мастерс" в Монако

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев испытал невероятные ощущения от победы над третьей ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло. Об этом он рассказал ТАСС.
Матч Рублева и Надаля прошел в пятницу и завершился победой российского теннисиста со счетом 6:2, 4:6, 6:2. Рублев стал пятым игроком в истории, сумевшим победить Надаля на этом турнире.
"Весь матч был сложный, как один сложный и длинный момент, - сказал Рублев. - Второй сет - середина и концовка - были самими эмоциональными, начиная с 3:1. Но получилось полностью контролировать свои эмоции и, к счастью, все удачно сложилось".
"Ощущения от победы невероятные, но я действительно не представляю, как Надалю тяжело. Когда все ожидают, что на грунте он будет постоянно выигрывать, и он это делает постоянно. Под таким давлением играет, побеждает - поэтому Надаль и легенда", - добавил российский теннисист.
Рублеву 23 года, он занимает восьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).
Турнир в Монте-Карло проходит с 1897 года, соревнования проводятся на грунте. Турнир завершится 18 апреля, его призовой фонд составляет $2,5 млн.