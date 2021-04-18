Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский празднует 55-летие

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион СССР и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский отмечает в воскресенье 55-летие. Несмотря на многочисленные травмы по ходу карьеры, Каменский оставил яркий след не только в российском хоккее, но и в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Нападающий начал взрослую карьеру в 16 лет в воскресенском "Химике". В сезоне-1983/84 провел за команду, которая тогда выиграла бронзовые медали, 20 матчей, но из-за недостаточного количества игр награду не получил.

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В апреле 1985 года он был призван служить в ЦСКА. За армейский клуб провел шесть лет и стал четырехкратным чемпионом СССР, а также обладателем Кубка СССР (1988). Продемонстрировав результативную игру в ведущем клубе страны в первом же сезоне (24 очка по системе гол + пас в 40 играх), Каменский получил вызов в сборную СССР, став весной 1986 года чемпионом мира в Москве. Главный тренер Виктор Тихонов поставил 19-летнего форварда в тройку с Владимиром Константиновым и Сергеем Агейкиным, которого впоследствии подменял Юрий Хмылев. Символично, что обе шайбы на турнире Каменский забросил канадцам, причем в разных матчах. Олимпийское золото В армейском клубе Каменский выступал в тройке с Андреем Хомутовым и Вячеславом Быковым, с которыми впоследствии играл в одном звене и в сборной страны. В чемпионатах СССР провел 329 матчей, в которых набрал 218 (122+96) очков. "Когда я только учился играть в хоккей, Андрей и Слава мне помогли и поддержали, мы вместе создали с ними очень сильное звено. Сколько мы играли друг с другом, мы постоянно разговаривали и общались на равных, наверное, от этого и зависит сыгранность звена", - отметил Каменский. На ведущие роли в сборной СССР Каменский вышел в 1987 году. В феврале состоялась серия из двух матчей между сборной НХЛ и сборной СССР, победу в первой встрече одержали североамериканцы (4:3), а во второй советские хоккеисты взяли реванш со счетом 5:3. Каменский тогда отметился двумя заброшенными шайбами в ворота Гранта Фюра.

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В сентябре 1987 года Каменский дважды отличился в финальной серии Кубка Канады. Особенно запомнилась его шайба во втором матче за минуту до окончания основного времени, благодаря которой советские хоккеисты смогли перевести игру в овертайм. Проскочив мимо двух защитников, Каменский в падении отправил шайбу под перекладину. Однако сам турнир остался за канадцами, родоначальники хоккея во втором овертайме выиграли второй матч серии (6:5) и с таким же счетом, но в основное время, победили в решающей третьей встрече. После распада звена Владимир Крутов - Игорь Ларионов - Сергей Макаров именно тройка Хомутов - Быков - Каменский стала главной атакующей силой СССР. Вместе они выиграли Олимпиаду-1988 и два чемпионата мира (1989, 1990). На Играх в Калгари Каменский набрал 6 (4+2) очков в 8 матчах. Победа в Кубке Стэнли В 1991 году в ранге старшего лейтенанта советской армии из ЦСКА Каменский отправился в НХЛ. Перешел в клуб "Квебек Нордикс", который выбрал его на драфте под общим 129-м номером, и провел в его составе четыре года. Форвард остался в этом клубе и после переезда "Квебека" в Денвер и смены названия на "Колорадо". Перелом ноги не позволил Каменскому сыграть на чемпионате мира в Швеции и Кубке Канады 1991 года. В сезоне-1995/96 Каменский стал обладателем Кубка Стэнли, что позволило ему оказаться в Тройном золотом клубе, куда входят игроки, которым удалось завоевать олимпийское золото, выиграть чемпионат мира и Кубка Стэнли. Каменский с одноклубником Алексеем Гусаровым стали первыми россиянами в этом почетном клубе. В победном для "Колорадо" плей-офф Каменский стал вторым после Джо Сакика бомбардиром клуба, набрав 22 очка в 22 играх. Один из его голов в регулярном чемпионате сезона-1997/98 против "Флориды" был признан самым красивым во всей лиге в том сезоне. "Олимпиада и Кубок Стэнли - разные турниры. Олимпиаду смотрит вся страна, ты выигрываешь для нее, для народа. А Кубок Стэнли больше для себя и своего клуба", - отметил Каменский.

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