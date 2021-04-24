Дерби "Спартак" - ЦСКА и еще семь игр пройдут в 27-м туре чемпионата России по футболу

ТАСС, 24 апреля. Матчи 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут в субботу и воскресенье. 24 апреля состоятся игры "Урал" - "Ахмат" (начало - 14:00 мск), "Зенит" - "Ротор" (16:30 мск), "Динамо" - "Химки" (19:00 мск) и "Тамбов" - "Локомотив" (19:00 мск), на следующий день пройдут матча "Уфа" - "Сочи" (14:00 мск), "Ростов" - "Арсенал" (16:30 мск), "Спартак" - ЦСКА (16:30 мск) и "Рубин" - "Краснодар" (19:00 мск).
27-й тур откроется матчем между "Уралом" и "Ахматом" в Екатеринбурге. "Урал" с 30 очками после 26 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, которое гарантирует участие в чемпионате в следующем сезоне. В случае победы хозяева смогут оторваться от идущего 13-м тульского "Арсенала" на десять очков. "Ахмат" с 35 очками располагается на 10-й позиции и уже обеспечил себе место в следующем розыгрыше РПЛ.
Несмотря на отсутствие Эрика Бикфалви и Отмана Эль-Кабира из-за травм, "Урал" выглядит фаворитом игры, так как "Ахмат" в среду провел полуфинальный матч Бетсити - Кубка России против "Крыльев Советов", на своем поле грозненцы уступили в серии пенальти (0:0; 1:4). К тому же, главный тренер гостей Андрей Талалаев не сможет использовать в игре полузащитника Евгения Харина, который пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. Также у "Ахмата" из-за травм не сыграют Ризван Уциев и Марат Быстров. В предыдущем туре "Урал" дома проиграл "Рубину" со счетом 0:1, "Ахмат" на своем поле обыграл "Химки" (3:0).
Во второй встрече тура лидер турнирной таблицы "Зенит" примет волгоградский "Ротор". В активе петербургского клуба 55 очков, отрыв от занимающего второе место "Локомотива" составляет шесть очков. "Ротор" находится на 15-й позиции (18 очков), при которой клуб может вылететь в Олимп - Футбольную национальную лигу.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не сможет рассчитывать на лучшего бомбардира РПЛ Сердара Азмуна, который забил 16 мячей в 22 матчах; иранский нападающий пропустит игру из-за перебора желтых карточек. Также за петербургский клуб из-за мышечной травмы не сыграет защитник Деян Ловрен.
"Зенит" не проигрывает пять матчей подряд (четыре победы и одна ничья), в прошлом туре команда Семака на выезде сыграла вничью с "Краснодаром" (2:2). "Ротор" одержал последнюю победу 26 февраля, обыграв в 20-м туре "Тамбов" (3:1). Волгоградцы проиграли пять последних игр чемпионата России.
"Динамо" близко к еврокубкам
Среди субботних матчей выделяется встреча между "Динамо" и "Химками" в Москве. В активе бело-голубых 46 очков после 26 туров, столько же у ЦСКА и "Рубина", но "Динамо" уступает им по дополнительным показателям и занимает шестое место. Четвертая строчка гарантирует команде выход во второй квалификационный раунд Лиги Конференций - нового турнира под эгидой УЕФА. "Химки" с 38 очками занимают восьмое место.
Из-за перебора желтых карточек матч пропустят основной защитник "Динамо" Роман Евгеньев и форвард бело-голубых Клинтон Н'Жи. Под вопросом также остается участие в игре полузащитника Даниила Лесового, который пропустил из-за травмы матч прошлого тура с "Ротором" (3:0).
За "Химки" снова не сможет сыграть полузащитник Денис Глушаков, у которого была диагностирована контузия боковой связки коленного сустава, футболист получил травму 10 апреля в домашнем матче РПЛ против "Тамбова" (1:0). Во вторник в пресс-службе подмосковного клуба сообщили ТАСС, что восстановление Глушакова идет с положительной динамикой. "Денис работает в тренажерном зале, выполняет специфические упражнения, не задействуя боковую связку. О сроках возвращения в общую группу мы сообщим", - отметили в пресс-службе.
Также из-за травм у "Химок" не сыграют Александр Долгов, Владимир Дядюн и Данил Казанцев. Защитник Егор Данилкин пропустит матч из-за перебора желтых карточек.
После 10-матчевой серии без поражений "Химки" проиграли "Зениту" (0:2) и "Ахмату" (1:3), но затем выиграли у "Тамбова" (1:0). "Динамо" не проигрывает в РПЛ с 13 марта, когда дома уступило "Спартаку" (1:2). В первом круге "Химки" оказались сильнее "Динамо", одержав победу со счетом 1:0.
"Локомотив" идет за 11-й победой подряд
В заключительном матче субботы "Тамбов" примет "Локомотив". Железнодорожники одержали 10 побед подряд во всех турнирах, в среду красно-зеленые обыграли ЦСКА со счетом 3:0 в полуфинальном матче Кубка России. "Локомотив" с 49 очками после 26 игр занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отрыв от идущего третьим "Спартака" составляет два очка. "Тамбов" одержал последнюю победу в чемпионате 18 октября, тогда команда на выезде обыграла "Ротор" (2:0), сейчас клуб занимает последнее, 16-е место с 13 очками в активе.
За "Локомотив" не сыграет голкипер Маринато Гилерме. Вратарь был дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на два матча за провокацию болельщиков "Спартака" в игре 25-го тура РПЛ (2:0). Также встречу из-за травм пропустят Владислав Игнатьев и Михаил Лысов. В матче первого круга "Локомотив" дома выиграл со счетом 1:0.
"Уфа" попробует продлить победную серию
Воскресную программу матчей откроет встреча между "Уфой" и "Сочи". "Уфа" с 20 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, "Сочи" (43) располагается на седьмой строчке.
"Уфа" в прошлом туре обыграла "Спартак" со счетом 3:0, одержав вторую победу подряд в РПЛ. Уфимцы еще ни разу не потеряли очков после назначения на пост главного тренера Алексея Стукалова, который сменил Рашида Рахимова. "Сочи" в прошлом туре прервал двухматчевую серию поражений, обыграв дома ЦСКА со счетом 2:1. Все три матча между "Уфой" и "Сочи" в РПЛ заканчивались вничью.
В другой встрече воскресенья "Ростов" примет тульский "Арсенал". Ростовчане имеют в активе 37 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, "Арсенал" идет 13-м (23). Подопечные Валерия Карпина проиграли три прошлых матча в чемпионате, тульский клуб одержал две победы подряд.
Первое московское дерби Олича в РПЛ
В центральным матчем тура сыграют "Спартак" и ЦСКА. Московское дерби станет первым для главного тренера армейцев Ивицы Олича в рамках чемпионата России. "Спартак" с 47 очками занимает третье место, ЦСКА идет пятым (46).
В состав "Спартака" вернутся защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев, которые пропускали матч с "Уфой" (0:3) из-за перебора желтых карточек. Также за красно-белых сможет сыграть защитник Айртон, который получил красную карточку в матче 25-го тура против "Локомотива" (0:2).
Главный тренер ЦСКА не сможет рассчитывать на травмированных полузащитников Эмиля Бохинена, Бахтиёра Зайнутдинова и Константина Кучаева, защитников Бруно Фукса и Кирилла Набабкина, а также нападающего Арнора Сигурдссона, который не сыграет из-за перебора желтых карточек. В четверг КДК РФС не удовлетворил заявление армейцев об отмене предупреждения Сигурдссону в матче с "Сочи" (1:2). "Решение следующее - отказать в удовлетворении заявления ЦСКА, Сигурдссон следующий матч пропускает. Данное решение принято в соответствии с заключением экспертно-судейской комиссии, она постановила, что предупреждение было вынесено правильно", - сообщил журналистам председатель комиссии Ашот Хачатурянц.
В двух последних встречах РПЛ сильнее оказывались армейцы, которые обыграли красно-белых дома со счетом 3:1 и 2:0.
Завершится тур встречей между казанским "Рубином" и "Краснодаром". Казанцы с 46 очками занимают четвертое место, "Краснодар" (35) идет 11-м. Матч первого круга завершился победой южан (3:1). 6 апреля главным тренером "Краснодара" стал Виктор Гончаренко, в двух матчах под его руководством команда потерпела поражение от "Арсенала" (0:1) и сыграла вничью с "Зенитом" (2:2).
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|26
|16
|7
|3
|59-24
|55
|2
|Локомотив
|26
|15
|4
|7
|38-27
|49
|3
|Спартак
|26
|14
|5
|7
|49-33
|47
|4
|Рубин
|26
|14
|4
|8
|35-29
|46
|5
|ЦСКА
|26
|14
|4
|8
|45-27
|46
|6
|Динамо
|26
|14
|4
|8
|41-28
|46
|7
|Сочи
|26
|12
|7
|7
|41-29
|43
|8
|Химки
|26
|11
|5
|10
|32-37
|38
|9
|Ростов
|26
|11
|4
|11
|33-31
|37
|10
|Ахмат
|26
|10
|5
|11
|30-33
|35
|11
|Краснодар
|26
|10
|5
|11
|46-38
|35
|12
|Урал
|26
|6
|12
|8
|24-33
|30
|13
|Арсенал
|26
|6
|5
|15
|24-42
|23
|14
|Уфа
|26
|5
|5
|16
|21-41
|20
|15
|Ротор
|26
|4
|6
|16
|12-43
|18
|16
|Тамбов
|26
|3
|4
|19
|15-50
|13