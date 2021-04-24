Дерби "Спартак" - ЦСКА и еще семь игр пройдут в 27-м туре чемпионата России по футболу

ТАСС, 24 апреля. Матчи 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут в субботу и воскресенье. 24 апреля состоятся игры "Урал" - "Ахмат" (начало - 14:00 мск), "Зенит" - "Ротор" (16:30 мск), "Динамо" - "Химки" (19:00 мск) и "Тамбов" - "Локомотив" (19:00 мск), на следующий день пройдут матча "Уфа" - "Сочи" (14:00 мск), "Ростов" - "Арсенал" (16:30 мск), "Спартак" - ЦСКА (16:30 мск) и "Рубин" - "Краснодар" (19:00 мск).

27-й тур откроется матчем между "Уралом" и "Ахматом" в Екатеринбурге. "Урал" с 30 очками после 26 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, которое гарантирует участие в чемпионате в следующем сезоне. В случае победы хозяева смогут оторваться от идущего 13-м тульского "Арсенала" на десять очков. "Ахмат" с 35 очками располагается на 10-й позиции и уже обеспечил себе место в следующем розыгрыше РПЛ.

Несмотря на отсутствие Эрика Бикфалви и Отмана Эль-Кабира из-за травм, "Урал" выглядит фаворитом игры, так как "Ахмат" в среду провел полуфинальный матч Бетсити - Кубка России против "Крыльев Советов", на своем поле грозненцы уступили в серии пенальти (0:0; 1:4). К тому же, главный тренер гостей Андрей Талалаев не сможет использовать в игре полузащитника Евгения Харина, который пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. Также у "Ахмата" из-за травм не сыграют Ризван Уциев и Марат Быстров. В предыдущем туре "Урал" дома проиграл "Рубину" со счетом 0:1, "Ахмат" на своем поле обыграл "Химки" (3:0).

Во второй встрече тура лидер турнирной таблицы "Зенит" примет волгоградский "Ротор". В активе петербургского клуба 55 очков, отрыв от занимающего второе место "Локомотива" составляет шесть очков. "Ротор" находится на 15-й позиции (18 очков), при которой клуб может вылететь в Олимп - Футбольную национальную лигу.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не сможет рассчитывать на лучшего бомбардира РПЛ Сердара Азмуна, который забил 16 мячей в 22 матчах; иранский нападающий пропустит игру из-за перебора желтых карточек. Также за петербургский клуб из-за мышечной травмы не сыграет защитник Деян Ловрен.

"Зенит" не проигрывает пять матчей подряд (четыре победы и одна ничья), в прошлом туре команда Семака на выезде сыграла вничью с "Краснодаром" (2:2). "Ротор" одержал последнюю победу 26 февраля, обыграв в 20-м туре "Тамбов" (3:1). Волгоградцы проиграли пять последних игр чемпионата России.

"Динамо" близко к еврокубкам

Среди субботних матчей выделяется встреча между "Динамо" и "Химками" в Москве. В активе бело-голубых 46 очков после 26 туров, столько же у ЦСКА и "Рубина", но "Динамо" уступает им по дополнительным показателям и занимает шестое место. Четвертая строчка гарантирует команде выход во второй квалификационный раунд Лиги Конференций - нового турнира под эгидой УЕФА. "Химки" с 38 очками занимают восьмое место.