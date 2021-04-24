Снова дома. Сборная России по хоккею в Москве обыграла белорусов в матче Евровызова

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею со счетом 6:3 обыграла команду Белоруссии в матче Евровызова, который прошел в Москве на "ВТБ-Арене". Россияне провели первую домашнюю игру в 2021 году.
До этого в нынешнем году российская команда играла только на шведском этапе Евротура, где одержала победу, набрав восемь очков из девяти возможных. В Швеции матчи проходили без зрителей, а в России на трибуны разрешили прийти болельщикам, чтобы они воспользовались возможностью увидеть национальную команду перед предстоящим чемпионатом мира. Встреча против белорусов прошла в присутствии 4 081 зрителя.
В первом периоде россияне контролировали игру и достигли более чем пятикратного преимущества по броскам в створ - 11:2. Однако счет открыть не удалось даже в большинстве. После матча главный тренер сборной России Валерий Брагин, а также игроки Вадим Шипачев и Егор Коршков отмечали, что в первом периоде команда только вкатывалась в игру. "Поэтому было непросто", - сказал журналистам Брагин, подводя итоги игры.
Второй период хозяева площадки провели более активно, что отразилось на счете. Россияне забросили шесть шайб, нанеся 16 бросков по воротам. Первым отличился нападающий Владислав Каменев, затем с разницей в 40 секунд шайбы забросили Егор Коршков и 19-летний Илья Сафонов. Четвертый гол забил Андрей Кузьменко, спустя пару минут Антон Бурдасов забил пятый гол, а через 20 секунд после этого Коршков оформил дубль - обе шайбы хоккеист забросил с пятака, но после матча назвал это "просто стечением обстоятельств".
Единственное, что смогли сделать белорусы во втором периоде, - отыграть одну шайбу. Франсис Паре при счете 0:3 пробил Александра Самонова практически с нулевого угла.
После второй шайбы Коршкова в воротах сборной Белоруссии произошла замена - Константин Шостак вышел на лед вместо Дэнни Тэйлора. На льду 21-летний голкипер провел 24 минуты 55 секунд и за это время не пропустил, так как в третьем периоде забивали только гости. Шайбу, очень похожую на гол Паре, забросил Шейн Принс, но взятие ворот не было засчитано из-за положения вне игры. Однако белорусам все-таки удалось забить два гола: в концовке встречи отличись Дмитрий Коробов и Герман Нестеров.
"Команда находится под нагрузками"
Однако Брагин не считает, что третий период получился провальным. "Я бы не сказал, что играли плохо в третьем периоде, у нас были моменты. В концовке, может быть, потеряли концентрацию. Как я уже сказал, сейчас определяемся с кандидатами, с которыми будем дальше работать, на отдельные вопросы по составу мы сегодня получили ответы", - сказал Брагин.
Также он отметил, что одной из причин неудачной игры в третьем периоде могло стать отсутствие практики у игроков. "Мы давно не играли, а вратарям в этом плане еще сложнее. Он [Самонов] и в клубе пропускал последние две игры. Без практики всем непросто", - добавил главный тренер сборной России.
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг отметил, что команда серьезно готовится к чемпионату мира, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. "Тренерский штаб отрабатывает нашу систему, команда находится под нагрузками, сейчас идут серьезные сборы, первый цикл которых завершится завтра. В следующем матче будет играть другой состав, так как у нас на сборах больше 40 человек. Впереди еще два цикла, мы готовимся к чемпионату мира", - сообщил ТАСС Ротенберг.
О нагрузках в беседе с корреспондентом ТАСС упомянул и президент ФХР Владислав Третьяк. "Для игроков этот матч важен, поскольку они сейчас под нагрузкой, готовятся играть со швейцарцами, потом будет этап Евротура в Чехии. Матч был очень важным - он негрубый, настоящий товарищеский. Наши играют в свое удовольствие, могли забить и больше, в третьем периоде немножко сдали, во втором были сильнее", - сказал Третьяк.
"[У нас на сборе] много молодежи, поэтому, думаю, что завтра будет практически другой состав", - отметил Брагин. В субботу против белорусов сыграет олимпийская сборная России (команда ближайшего резерва), матч начнется в 14:00 мск.
Евровызов - ежегодный международный турнир, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей с 2011 года. Игры Евровызова традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.