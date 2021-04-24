Снова дома. Сборная России по хоккею в Москве обыграла белорусов в матче Евровызова

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею со счетом 6:3 обыграла команду Белоруссии в матче Евровызова, который прошел в Москве на "ВТБ-Арене". Россияне провели первую домашнюю игру в 2021 году.

До этого в нынешнем году российская команда играла только на шведском этапе Евротура, где одержала победу, набрав восемь очков из девяти возможных. В Швеции матчи проходили без зрителей, а в России на трибуны разрешили прийти болельщикам, чтобы они воспользовались возможностью увидеть национальную команду перед предстоящим чемпионатом мира. Встреча против белорусов прошла в присутствии 4 081 зрителя.

В первом периоде россияне контролировали игру и достигли более чем пятикратного преимущества по броскам в створ - 11:2. Однако счет открыть не удалось даже в большинстве. После матча главный тренер сборной России Валерий Брагин, а также игроки Вадим Шипачев и Егор Коршков отмечали, что в первом периоде команда только вкатывалась в игру. "Поэтому было непросто", - сказал журналистам Брагин, подводя итоги игры.

Второй период хозяева площадки провели более активно, что отразилось на счете. Россияне забросили шесть шайб, нанеся 16 бросков по воротам. Первым отличился нападающий Владислав Каменев, затем с разницей в 40 секунд шайбы забросили Егор Коршков и 19-летний Илья Сафонов. Четвертый гол забил Андрей Кузьменко, спустя пару минут Антон Бурдасов забил пятый гол, а через 20 секунд после этого Коршков оформил дубль - обе шайбы хоккеист забросил с пятака, но после матча назвал это "просто стечением обстоятельств".

Единственное, что смогли сделать белорусы во втором периоде, - отыграть одну шайбу. Франсис Паре при счете 0:3 пробил Александра Самонова практически с нулевого угла.

После второй шайбы Коршкова в воротах сборной Белоруссии произошла замена - Константин Шостак вышел на лед вместо Дэнни Тэйлора. На льду 21-летний голкипер провел 24 минуты 55 секунд и за это время не пропустил, так как в третьем периоде забивали только гости. Шайбу, очень похожую на гол Паре, забросил Шейн Принс, но взятие ворот не было засчитано из-за положения вне игры. Однако белорусам все-таки удалось забить два гола: в концовке встречи отличись Дмитрий Коробов и Герман Нестеров.

"Команда находится под нагрузками"

Однако Брагин не считает, что третий период получился провальным. "Я бы не сказал, что играли плохо в третьем периоде, у нас были моменты. В концовке, может быть, потеряли концентрацию. Как я уже сказал, сейчас определяемся с кандидатами, с которыми будем дальше работать, на отдельные вопросы по составу мы сегодня получили ответы", - сказал Брагин.