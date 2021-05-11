Тяжелый уход. "Спартак" победил "Химки" в последней домашней игре под руководством Тедеско

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл подмосковные "Химки" со счетом 2:1 в домашнем матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышел на второе место в турнирной таблице за тур до окончания чемпионата. Эта встреча стала последней на домашней арене для главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, который покинет команду по окончании сезона.

Счет в матче на 27-й минуте открыл полузащитник "Химок" Максим Глушенков, который был арендован клубом у "Спартака" до окончания сезона. В составе победителей отличились нападающий Александр Соболев (54, с пенальти), для которого этот мяч стал 14-м в 21 игре чемпионата, и Джордан Ларссон (89). Шведский нападающий забил победный гол в третьей встрече подряд. На 37-й минуте "Химки" остались в меньшинстве из-за удаления Глушенкова за грубый фол.

Тур РПЛ был посвящен Дню Победы. Встречи начинались с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Символический удар по мячу перед стартовым свистком сделал российский шахматист Ян Непомнящий, который является болельщиком "Спартака". В конце апреля он стал победителем турнира претендентов и с 24 ноября по 16 декабря сыграет в матче за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Игроки хозяев появились на поле в футболках с цитатой главного тренера "Фанаты "Спартака" страстные и эмоциональные - мне это очень нравится". По окончании встречи клуб провел церемонию в честь Тедеско, во время нее владелец красно-белых Леонид Федун подарил Тедеско и его помощникам, Максу Урванчки и Андресу Хинкелю, символические футболки.

После этого мероприятия Федун отметил, что клуб трогательно и красиво попрощался с Тедеско. "Сезон еще не закончился, тренера проводили, это была последняя [его] игра на нашем стадионе, сказали ему спасибо, у нас, у зрителей, больше не будет такой возможности, - сказал Федун. - Поэтому все было трогательно и красиво, слава богу, победили". Сам Тедеско на послематчевой конференции признался, что ему трудно уходить из команды. "Я никогда не сожалею о решениях, принимая его, я тщательно все продумал, - сказал он. - Действительно трудно уходить, потому что мы создали нечто в этой команде - атмосферу, характер, игровой рост, менталитет. И мы сделали это все вместе - игроки, сотрудники клуба, тренеры. Я люблю "Спартак", команду, клуб, но представьте, насколько я люблю свою семью, раз принял такое решение".