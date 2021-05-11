Черчесов объяснил, почему Смолов не вошел в расширенную заявку сборной

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов не вошел в расширенный состав сборной России по футболу на чемпионат Европы, так как тренерский штаб не хотел менять сложившийся в команде набор форвардов. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Ранее был объявлен расширенный состав сборной России для участия в чемпионате Европы. Смолов пропустил матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команд Мальты, Словении и Словакии. По словам Черчесова, футболист не был в необходимой форме после травмы.

"Понятно, что он, выходя во втором круге сначала на замены, а затем в основном составе, забил несколько хороших голов, в последних играх выглядел не так ярко, - сказал Черчесов. - Но у нас есть три игрока - [Артем] Дзюба, [Антон] Заболотный, [Александр] Соболев, - которые также играют в чемпионате России, также забивают голы, приносят пользу своей команде и, самое главное, были у нас в обойме, поэтому мы не хотим ничего менять. Тем более, что это абсолютно разные футболисты, они выполняют разные функции, поэтому мы решили остановиться на них".

"Федя находится в резервном списке, надеемся, что все будут здоровы, но, если что-то случится, он присоединится. Тем более, что у нас есть еще [Алексей] Ионов, [Денис] Черышев, [Андрей] Мостовой и [Рифат] Жемалетдинов, которые могут играть в том числе второго нападающего", - отметил специалист.