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Евро-2020

Черчесов объяснил, почему Смолов не вошел в расширенную заявку сборной

В команду вызваны нападающие Артем Дзюба, Александр Соболев и Антон Заболотный
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов не вошел в расширенный состав сборной России по футболу на чемпионат Европы, так как тренерский штаб не хотел менять сложившийся в команде набор форвардов. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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Ранее был объявлен расширенный состав сборной России для участия в чемпионате Европы. Смолов пропустил матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команд Мальты, Словении и Словакии. По словам Черчесова, футболист не был в необходимой форме после травмы.

"Понятно, что он, выходя во втором круге сначала на замены, а затем в основном составе, забил несколько хороших голов, в последних играх выглядел не так ярко, - сказал Черчесов. - Но у нас есть три игрока - [Артем] Дзюба, [Антон] Заболотный, [Александр] Соболев, - которые также играют в чемпионате России, также забивают голы, приносят пользу своей команде и, самое главное, были у нас в обойме, поэтому мы не хотим ничего менять. Тем более, что это абсолютно разные футболисты, они выполняют разные функции, поэтому мы решили остановиться на них".

"Федя находится в резервном списке, надеемся, что все будут здоровы, но, если что-то случится, он присоединится. Тем более, что у нас есть еще [Алексей] Ионов, [Денис] Черышев, [Андрей] Мостовой и [Рифат] Жемалетдинов, которые могут играть в том числе второго нападающего", - отметил специалист.

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Смолову 31 год, всего на его счету 39 матчей за национальную команду и 14 забитых мячей. В 2018 году Смолов в составе национальной команды дошел до четвертьфинала чемпионата мира в России, в котором сборная России в серии пенальти проиграла сборной Хорватии.

В текущем сезоне за "Локомотив" он провел 26 матчей в различных турнирах, забив 10 голов и отдав три голевые передачи.

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