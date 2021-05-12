Сборная России стартует на заключительном этапе Евротура - Чешских хоккейных играх

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в первом матче Чешских игр в среду сыграет с командой Швеции. В четверг российские хоккеисты встретятся со финнами, а в субботу - с чехами.
После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных. Самым тяжелым соперником в турнире для команды является сборная Швеции. Российские хоккеисты трижды обыграли шведов только в серии послематчевых буллитов.
Второе место в таблице занимает команда Чехии (11 очков), третьими идут шведы (11), четвертыми - финны (8). Чешские игры станут последним турниром перед чемпионатом мира, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.
Соревнования пройдут в Праге в формате "пузыря". Так же как на Кубке Карьяла и Кубке Первого канала, на Чешских играх зрители будут допускаться только на матчи с участием хозяев турнира. Шведские игры проходили полностью без зрителей. Как и на Кубке Первого канала руководить сборной будет ее главный тренер Валерий Брагин. На Кубке Карьяла и Шведских играх обязанности главного тренера исполнял Игорь Ларионов, а в состав команды входили игроки, выступавшие под его руководством на последнем молодежном чемпионате мира.
В начале мая стало известно, что в тренерский штаб сборной России вошел бывший помощник главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Константин Шафранов. Также по окончании юниорского чемпионата мира глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил ТАСС, что в тренерский штаб войдет главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев, который будет работать с нападающими.
Пока без игроков НХЛ
Состав российской сборной на Чешские игры отличается от того, который играл на Шведских играх, но и не является окончательным на чемпионат мира, хотя данный вариант уже максимально к нему близок. Пока ни один из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), кто дал согласие на участие в мировом первенстве, не присоединился к команде.
Игроки "Коламбуса" нападающий Михаил Григоренко и защитник Владислав Гавриков присоединятся к сборной в Праге и смогут принять участие в заключительной игре турнира. Защитник "Чикаго" Никита Задоров и игрок обороны "Оттавы" Артем Зуб прибудут в расположение команды после окончания Чешских игр.
Полностью состав сборной России на четвертый этап Евротура выглядит следующим образом: вратари - Иван Бочаров ("Динамо"), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА); защитники - Егор Яковлев ("Металлург"), Динар Хафизуллин (СКА), Григорий Дронов ("Металлург"), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Алексей Марченко ("Локомотив"), Михаил Науменков ("Салават Юлаев"), Дмитрий Юдин ("Ак Барс"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Кирилл Кирсанов (СКА); нападающие - Антон Слепышев (ЦСКА), Максим Шалунов (ЦСКА), Константин Окулов (ЦСКА), Кирилл Марченко (СКА), Антон Бурдасов (СКА), Илья Сафонов ("Ак Барс"), Иван Морозов (СКА), Денис Зернов ("Авангард"), Эмиль Галимов (СКА), Артем Швец-Роговой (СКА), Владислав Каменев (СКА), Евгений Тимкин (СКА), Павел Красковский ("Локомотив"), Василий Подколзин (СКА), Сергей Толчинский ("Авангард"), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Павел Карнаухов (ЦСКА), Андрей Кузьменко (СКА).
5 мая стало известно, что нападающий и капитан сборной России Вадим Шипачев получил повреждение верхней части тела и не сможет принять участия ни в Чешских играх, ни в чемпионате мира. Капитаном команды назначен Яковлев. Защитник "Металлурга" в нынешнем сезоне провел всего три матча на этапах Евротура, попав в команду на домашний турнир - Кубок Первого канала. В минувшем сезоне в КХЛ Яковлев провел 63 матча, в которых забросил 10 шайб и сделал 20 результативных передач.