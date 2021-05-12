Сборная России стартует на заключительном этапе Евротура - Чешских хоккейных играх

После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных. Самым тяжелым соперником в турнире для команды является сборная Швеции. Российские хоккеисты трижды обыграли шведов только в серии послематчевых буллитов.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в первом матче Чешских игр в среду сыграет с командой Швеции. В четверг российские хоккеисты встретятся со финнами, а в субботу - с чехами.

Второе место в таблице занимает команда Чехии (11 очков), третьими идут шведы (11), четвертыми - финны (8). Чешские игры станут последним турниром перед чемпионатом мира, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.

Соревнования пройдут в Праге в формате "пузыря". Так же как на Кубке Карьяла и Кубке Первого канала, на Чешских играх зрители будут допускаться только на матчи с участием хозяев турнира. Шведские игры проходили полностью без зрителей. Как и на Кубке Первого канала руководить сборной будет ее главный тренер Валерий Брагин. На Кубке Карьяла и Шведских играх обязанности главного тренера исполнял Игорь Ларионов, а в состав команды входили игроки, выступавшие под его руководством на последнем молодежном чемпионате мира.

В начале мая стало известно, что в тренерский штаб сборной России вошел бывший помощник главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Константин Шафранов. Также по окончании юниорского чемпионата мира глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил ТАСС, что в тренерский штаб войдет главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев, который будет работать с нападающими.

Пока без игроков НХЛ

Состав российской сборной на Чешские игры отличается от того, который играл на Шведских играх, но и не является окончательным на чемпионат мира, хотя данный вариант уже максимально к нему близок. Пока ни один из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), кто дал согласие на участие в мировом первенстве, не присоединился к команде.

Игроки "Коламбуса" нападающий Михаил Григоренко и защитник Владислав Гавриков присоединятся к сборной в Праге и смогут принять участие в заключительной игре турнира. Защитник "Чикаго" Никита Задоров и игрок обороны "Оттавы" Артем Зуб прибудут в расположение команды после окончания Чешских игр.