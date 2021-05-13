Хоккеист "Оттавы" Зайцев не сыграет за сборную России на чемпионате мира

ТАСС, 13 мая. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Никита Зайцев не сыграет за сборную России на чемпионате мира 2021 года. Об этом сообщает в Twitter журналист телеканала TSN Брюс Гарриош.

Хоккеист "Филадельфии" Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира

По его информации, 29-летний Зайцев сослался на травму, которую ему необходимо залечить.

В нынешнем сезоне Зайцев провел 55 матчей, в которых набрал 17 (4 шайбы + 13 передач) очков. В составе сборной России защитник становился бронзовым призером на чемпионатах мира 2016 и 2019 годов.

Ранее стало известно, что к сборной России из игроков Национальной хоккейной лиги присоединятся защитники Артем Зуб ("Оттава"), Никита Задоров ("Чикаго"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Никита Нестеров ("Калгари"), нападающие Михаил Григоренко ("Коламбус") и Александр Барабанов ("Сан-Хосе"). По разным причинам на чемпионате мира не выступят вратари Игорь Шестеркин, Александр Георгиев (оба - "Нью-Йорк Рейнджерс"), Антон Худобин ("Даллас"), защитник Николай Кныжов ("Сан-Хосе"), форварды Артемий Панарин ("Рейнджерс"), Евгений Дадонов ("Оттава"), Денис Гурьянов ("Даллас"). Из-за травмы турнир пропустит лучший бомбардир регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона Вадим Шипачев из московского "Динамо".

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.