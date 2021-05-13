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ЧМ по хоккею в Риге

Хоккеист "Оттавы" Зайцев не сыграет за сборную России на чемпионате мира

Защитник отказался от участия в мировом первенстве по причине травмы
Никита Зайцев AP Photo/Larry MacDougal
Описание
Никита Зайцев
© AP Photo/Larry MacDougal

ТАСС, 13 мая. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Никита Зайцев не сыграет за сборную России на чемпионате мира 2021 года. Об этом сообщает в Twitter журналист телеканала TSN Брюс Гарриош.

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По его информации, 29-летний Зайцев сослался на травму, которую ему необходимо залечить.

В нынешнем сезоне Зайцев провел 55 матчей, в которых набрал 17 (4 шайбы + 13 передач) очков. В составе сборной России защитник становился бронзовым призером на чемпионатах мира 2016 и 2019 годов.

Ранее стало известно, что к сборной России из игроков Национальной хоккейной лиги присоединятся защитники Артем Зуб ("Оттава"), Никита Задоров ("Чикаго"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Никита Нестеров ("Калгари"), нападающие Михаил Григоренко ("Коламбус") и Александр Барабанов ("Сан-Хосе"). По разным причинам на чемпионате мира не выступят вратари Игорь Шестеркин, Александр Георгиев (оба - "Нью-Йорк Рейнджерс"), Антон Худобин ("Даллас"), защитник Николай Кныжов ("Сан-Хосе"), форварды Артемий Панарин ("Рейнджерс"), Евгений Дадонов ("Оттава"), Денис Гурьянов ("Даллас"). Из-за травмы турнир пропустит лучший бомбардир регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона Вадим Шипачев из московского "Динамо".

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

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