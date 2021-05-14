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Чешские хоккейные игры

Первое поражение. Российские хоккеисты уступили финнам в матче четвертого этапа Евротура

Прервалась победная серия сборной России в Евротуре, которая составляла 10 игр
Константин Окулов, Теему Турунен и Иван Бочаров EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Константин Окулов, Теему Турунен и Иван Бочаров
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 14 мая. Сборная России уступила команде Финляндии со счетом 1:4 во второй встрече Чешских хоккейных игр и прервала победную серию в Евротуре, которая составляла 10 матчей подряд. Россияне и финны встретились в четвертый раз в нынешнем сезоне, в трех предыдущих играх победы одержали российские хоккеисты с общим счетом 14:5.

Составы всех команд, участвующих в Евротуре, постепенно приближаются к тем, которые будут играть на предстоящем чемпионате мира. На прошлом мировом первенстве, которое состоялось в 2019 году, сборная России в полуфинале уступила именно финнам, не сумев забросить ни одной шайбы. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

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В первом периоде финские хоккеисты выглядели более активными и открыли счет уже на пятой минуте. Защитник Аксель Ринделл воспользовался образовавшимся перед ним пространством и точно бросил практически из круга вбрасывания. Вратарь Иван Бочаров, заменивший игравшего в стартовом матче Чешских игр со шведами (6:4) Александра Самонова, выручить российских хоккеистов не смог.

"Первый период неважно сыграли, второй же провели намного лучше - с преимуществом, хорошими моментами, могли забить, в третьем периоде сравняли, но эти необязательные пропущенные голы привели к поражению", - сказал после матча журналистам главный тренер россиян Валерий Брагин.

Во втором игровом отрезке россияне действительно стали играть активнее. Сборная Финляндии начала играть по счету, а у российских хоккеистов стали получаться затяжные позиционные атаки за счет расположения скамейки на половине площадки соперника - этим преимуществом неплохо удавалось пользоваться и в матче против шведов. Однако заброшенных шайб это не принесло.

Рекордная победная серия в Евротуре прервалась

Пробить Юху Олкинуору российским хоккеистам удалось только в третьем периоде за счет стараний нападающего Максима Шалунова, который вышел один на один с финским голкипером и переиграл его броском с близкого расстояния. На это финны в середине периода ответили двумя шайбами в течение 32 секунд - отличились Йере Карьялайнен и Теему Турунен.

На последних минутах россияне заменили вратаря шестым полевым игроком, но пропустили шайбу от Карьялайнена в пустые ворота. "Старались попробовать вытащить игру в формате "6 на 5", но не получилось. Проанализируем этот матч и после игры с чехами, которая, думаю, будет за первое место и поэтому станет показательной, будем определяться с игроками, которые будут готовиться к чемпионату мира", - сказал Брагин.

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Десятая подряд.

Сборная России прервала рекордную серию из 10 побед подряд в матчах Евротура. Ранее рекорд также принадлежал россиянам. С 10 февраля 2008 года по 5 февраля 2009 года российская команда под руководством Вячеслава Быкова ни разу не проиграла в девяти встречах подряд. Та серия растянулась на два розыгрыша Евротура, а нынешняя полностью пришлась на текущий.

На Чешских играх россияне в обоих матчах пропустили по четыре шайбы. "Наверное, мы не совсем привыкли играть две игры подряд, кроме того, качество льда здесь не очень хорошее, очень жарко, но и финны, безусловно, в таких же условиях. Мы пропустили ненужные голы, и это не очень хорошо. Безусловно, это [четыре пропущенные шайбы] много, но хорошо, что это происходит сейчас и что у нас еще есть время поработать и убрать какие-то нюансы - играть проще, как на тренировках", - сказал капитан россиян защитник Егор Яковлев.

Григоренко может сыграть в следующем матче

В четверг в расположение сборной России прибыл нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Михаил Григоренко. Также ожидается, что к национальной команде в преддверии чемпионата мира присоединятся защитники Артем Зуб ("Оттава"), Иван Проворов ("Филадельфия"), Никита Задоров ("Чикаго"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Никита Нестеров ("Калгари") и нападающий Александр Барабанов ("Сан-Хосе").

"Михаил Григоренко прилетел в хорошем настроении и в хорошем состоянии. Завтра потренируется с командой, и мы его посмотрим. Планируется его участие в матче [против чехов]", - отметил главный тренер россиян.

Защитник сборной России Григорий Дронов отметил, что приезд игроков из НХЛ поднимает уровень конкуренции в команде. "Конечно, это повышает конкуренцию. Мы работаем, понимаем, что приедут сильные ребята. Хочется доказать, что ты не хуже, будем отдавать все силы, а там посмотрим - будет так, как должно быть", - сказал он.

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Оба матча заключительного этапа Евротура пропустили защитник Даниил Пыленков, нападающие Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Сергей Толчинский. "Толчинский болеет. У него серьезная простуда, поэтому еще посмотрим и примем решение по нему позже", - пояснил Брагин.

По словам главного тренера, ворота российской команды в заключительной встрече Евротура будет защищать Иван Федотов, не появлявшийся на льду в двух предыдущих играх.

О Евротуре

После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных. На данный момент в активе россиян 27 очков. Второе место занимает команда Чехии (16 очков), третьими идут шведы (12), четвертыми - финны (11).

В заключительной встрече Евротура сборная России 15 мая сыграет с командой Чехии. Эта игра станет генеральной репетицией перед началом чемпионата мира, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. В первый день мирового первенства российские хоккеисты сыграют именно с чехами.

В турнирной таблице Чешских игр хозяева турнира лидируют с пятью очками. По три очка в активе сборных России и Финляндии, шведы набрали одно. Сборной России для победы в заключительном этапе Евротура необходимо выигрывать в матче с чехами в основное время и рассчитывать на то, что финны не смогут сделать то же самое во встрече с командой Швеции.

Заключительный этап Евротура проходит в Праге в формате "пузыря". Так же как и на Кубке Карьяла и Кубке Первого канала, на Чешских играх зрители присутствуют только на матчах с участием хозяев турнира. Шведские игры проходили полностью без зрителей.

Чешские хоккейные игры
КомандаИВВОВБПБПОПШО
Чехия21100005-35
Финляндия21000015-33
Россия21000017-83
Швеция20000116-91
Евротур. Общий зачет
КомандаИВВОВБПБПОПШО
Россия1170300143-2327
Чехия1141011426-2916
Швеция1121031425-3012
Финляндия1130100721-3311
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