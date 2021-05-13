Десятая подряд. Российские хоккеисты победили шведов на старте последнего этапа Евротура

ТАСС, 13 мая. Сборная России со счетом 6:4 обыграла команду Швеции в первом матче заключительного этапа Евротура - Чешских хоккейных игр, одержав десятую победу в рамках турнира подряд. Россияне и шведы встретились в четвертый раз в нынешнем сезоне, три матча до этого заканчивались серией буллитов. То, что просто не будет и на Чешских играх, стало понятно со старта матча. В первые 10 минут шведы были активнее, и это привело к тому, что на девятой минуте счет был открыт: Оскар Линдберг подставил клюшку под бросок Виктора Лёва, а Александр Самонов, защищавший ворота сборной России, не сумел сориентироваться.

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Однако россиянам удалось вкатиться в игру во второй половине игрового отрезка. "Другие скорости, другой хоккей, поэтому первые пять-семь минут вкатывались, подстраивались под эти скорости, потом начали хорошо играть", - сказал после матча журналистам главный тренер россиян Валерий Брагин. В результате сборной России удалось отыграться до перерыва, благодаря шайбе защитника Игоря Ожиганова, который сместился на пятак и низом бросил в дальний угол. Второй период выиграли россияне, отправившие три шайбы в ворота Адама Рейдеборна. Шведы смогли ответить только одним голом. Уже на второй минуте периода Антон Бурдасов, воспользовавшийся ошибкой защитника Нильса Лундквиста, вышел один на один со шведским вратарем и хладнокровно переиграл его, отправив шайбу под перекладину. Через полторы минуты Артем Галимов в большинстве удвоил преимущество россиян. Во второй половине периода шведский нападающий Йеспер Фрёден отыграл одну шайбу. Но Бурдасов в большинстве оформил дубль, благодаря которому удалось сохранить преимущество в две шайбы. "В третьем периоде потеряли концентрацию" В третьем игровом отрезке россиянам удалось забить пятый гол: Владислав Каменев протащил шайбу практически через всю площадку и, бросив с неудобной руки, попал в дальнюю девятку. Однако после этого шведы забросили две шайбы подряд с разницей в 32 секунды. "Два периода провели с хорошей концентрацией, с обилием моментов, два большинства реализовали, но при счете 5:2 немного концентрацию потеряли. Пропустили два гола, но довели матч до победы", - сказал Брагин.

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в беседе с ТАСС отметил, что хоккеистам следует при любом счете держать себя в тонусе. "Нельзя расслабляться, дали защитники добивать. Сколько шайб ни ведешь - хоккей все равно показывает, насколько это молниеносный вид спорта, и надо действительно держать себя в тонусе. Радует, что нападение много забивает, команда оживает, нужно, чтобы тренеры не ошиблись с составом, правильно составили звенья", - подчеркнул он. Однако россиянам удалось одержать победу в матче: на последней минуте Каменев оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота. После матча он поделился мнением о своем звене, в котором также играют его партнеры по СКА Артем Швец-Роговой и Евгений Тимкин. "Я думаю, что мы понимаем друг друга с полуслова, с полувзгляда. Плей-офф мы также хорошо отыграли: каждый друг друга чувствует, знает, кто и куда побежит". Ворота россиян защищал Александр Самонов, в следующем матче, по словам Брагина, будет играть другой голкипер. Ранее стало известно, что на чемпионате мира не сыграют выступающие в Национальной хоккейной лиге голкиперы Игорь Шестеркин, Александр Георгиев (оба - "Нью-Йорк Рейнджерс") и Антон Худобин ("Даллас"). "Хотелось иметь их в составе, но что есть, то есть. На этом этапе Евротура надо выбрать, кто основной вратарь, Самонов играет неплохо, но неровно, видна у него нервозность", - сказал Третьяк.

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Также Брагин сообщил, что планируются изменения не только во вратарской линии. Окончательное решение по тому, кто отправится на чемпионат мира, будет приниматься после окончания Евротура. Уже известно, что к национальной команде из Национальной хоккейной лиги присоединятся защитники Артем Зуб ("Оттава"), Иван Проворов ("Филадельфия"), Никита Задоров ("Чикаго"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Никита Нестеров ("Калгари") и нападающие Михаил Григоренко ("Коламбус") и Александр Барабанов ("Сан-Хосе"). Также отмечается, что штаб сборной ожидает информацию о состоянии здоровья еще одного защитника "Оттавы" Никиты Зайцева. "Приезд игроков из НХЛ, наверное, мотивирует, потому что не хочется провести месяц на сборах и не попасть на чемпионат мира", - сказал журналистам Ожиганов. О Евротуре В другом матче первого дня хозяева турнира чехи победили команду Финляндии со счетом 2:1. Россияне, которые досрочно стали победителями Евротура после трех этапов, выиграли все десять матчей и набрали 27 очков из 30 возможных. Второе место в таблице занимает команда Чехии (14 очков), третьими идут шведы (11) четвертыми - финны (8). Чешские игры станут последним турниром перед чемпионатом мира, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. В следующем матче, который пройдет 13 мая, сборная России встретится с командой Финляндии. В предыдущих трех матчах победы одержали россияне с общим счетом 14:5. В этот же день пройдет матч команд Чехии и Швеции. Соревнования проходят в Праге в формате "пузыря". Так же как на Кубке Карьяла и Кубке Первого канала, на Чешских играх зрители допускаются только на матчи с участием хозяев турнира. Шведские игры проходили полностью без зрителей.

Чешские хоккейные игры Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О Россия 1 1 0 0 0 0 0 6-4 3 Чехия 1 1 0 0 0 0 0 2-1 3 Финляндия 1 0 0 0 1 0 0 1-2 0 Швеция 1 0 0 0 1 0 0 4-6 0