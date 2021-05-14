Шоу продолжается. Загитова и Медведева будут развивать карьеру вне сборной

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Алина Загитова и Евгения Медведева уже полтора года не появляются на соревнованиях, но интерес к ним не пропадает, сенсационным становится даже ожидаемое событие - их исключение из состава сборной России. Обе не попали в число фигуристов, на которых национальная федерация рассчитывает в олимпийский сезон.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что ни Загитова, ни Медведева на профессиональный уровень уже не вернутся, однако сами фигуристки не спешат об этом объявлять. Причин может быть несколько: спонсорские контракты, участие в популярных в стране ледовых шоу (действующий спортсмен публике интересен больше), быть может, спортсменки действительно еще не теряют надежды триумфально вернуться. Той же Елизавете Туктамышевой в минувшем сезоне это удалось - серебро чемпионата мира она завоевала в 24 года, эта медаль турнира стала для нее первой за шесть лет.
Олимпийской чемпионке Загитовой только 19, Медведевой, которая уступила ей три года назад в борьбе за золото Пхёнчхана, - 21. Исключать эпохи их возрождения не стоит, хотя и нужно признать, что история Туктамышевой скорее исключение из правил.
В российском фигурном катании вообще не спешат объявлять о заверении карьеры. Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова сделала это только в 2020 году, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко - через три года после последнего старта, который пришелся на ту же сочинскую Олимпиаду.
Туманные перспективы
Не в пользу Загитовой и Медведевой и нынешний расклад сил в женском одиночном катании. Если четыре года назад всем было очевидно, что достойных соперниц у них нет, то сейчас борьба за олимпийское золото будет куда острее. Причем практически все претендентки на победу - из России. Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова - главные кандидаты на поездку в Пекин. А за ними еще Алена Косторная и та же Туктамышева. Уже эта пятерка сейчас сильнее Загитовой и Медведевой.
К тому же после Игр, которые пройдут в феврале, внимание с Загитовой и Медведевой смесится в сторону новых звезд. "Получается так, как я и сказала. Когда Загитова выступила на телевидении, объявив о тайм-ауте, я сказала, что эту девочку мы больше не увидим никогда, - прокомментировала последние новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. - Какие безобразные статьи посыпались на меня".
О приостановке карьеры Загитова объявила в декабре 2019 года перед чемпионатом России в Красноярске. Медведева на том турнире выступила, но только в короткой программе - сославшись на проблемы с ботинком, она отказалась от продолжения борьбы. С тех пор на соревнованиях она тоже не появлялась.
"Мое отсутствие в расширенном составе сборной считаю справедливым, - написала Медведева в Instagram. - Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения. Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас. Я за спортивный принцип, но фигурное катание - вид спорта, где очень быстро все меняется".
"Бывают разные ситуации. Можно пропустить сезон, другой, потом вернуться и добиться результатов. И таких примеров в мире фигурного катания было много. Поэтому я нормально отнеслась к решению федерации и не планирую бросать тренировки", - добавила спортсменка.
Загитова пока ничего не сказала, но вряд ли она сейчас готова объявить об окончании карьеры. Следующий сезон обе фигуристки посвятят ледовым шоу. "Они честным трудом заработали себе имя, которое всю жизнь на них будет работать, - сказала Тарасова. - Я хочу, чтобы у них сложилась жизнь, чтобы у них были интересные постановки. Чтобы люди шли на них и кричали "браво", чтобы жизнь продолжалась. Жизнь не заканчивается на спорте высших достижений".
Новый состав
Состав на следующий сезон исполком федерации фигурного катания утвердил в четверг. В женском одиночном катании в список были включены Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Алена Косторная и Елизавета Нугуманова - в резерве. У мужчин - Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян - в резерве.
У пар в сборную вошли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В танцах на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
Старт олимпийскому международному сезону будет дан в сентябре.