Шоу продолжается. Загитова и Медведева будут развивать карьеру вне сборной

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Алина Загитова и Евгения Медведева уже полтора года не появляются на соревнованиях, но интерес к ним не пропадает, сенсационным становится даже ожидаемое событие - их исключение из состава сборной России. Обе не попали в число фигуристов, на которых национальная федерация рассчитывает в олимпийский сезон.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что ни Загитова, ни Медведева на профессиональный уровень уже не вернутся, однако сами фигуристки не спешат об этом объявлять. Причин может быть несколько: спонсорские контракты, участие в популярных в стране ледовых шоу (действующий спортсмен публике интересен больше), быть может, спортсменки действительно еще не теряют надежды триумфально вернуться. Той же Елизавете Туктамышевой в минувшем сезоне это удалось - серебро чемпионата мира она завоевала в 24 года, эта медаль турнира стала для нее первой за шесть лет.

Олимпийской чемпионке Загитовой только 19, Медведевой, которая уступила ей три года назад в борьбе за золото Пхёнчхана, - 21. Исключать эпохи их возрождения не стоит, хотя и нужно признать, что история Туктамышевой скорее исключение из правил.

В российском фигурном катании вообще не спешат объявлять о заверении карьеры. Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова сделала это только в 2020 году, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко - через три года после последнего старта, который пришелся на ту же сочинскую Олимпиаду.

Туманные перспективы

Не в пользу Загитовой и Медведевой и нынешний расклад сил в женском одиночном катании. Если четыре года назад всем было очевидно, что достойных соперниц у них нет, то сейчас борьба за олимпийское золото будет куда острее. Причем практически все претендентки на победу - из России. Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова - главные кандидаты на поездку в Пекин. А за ними еще Алена Косторная и та же Туктамышева. Уже эта пятерка сейчас сильнее Загитовой и Медведевой.