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ЧМ по хоккею в Риге

Третьяк назвал закономерной победу россиян в матче чемпионата мира над чехами

Глава ФХР считает, что российская команда выглядела лучше по ходу матча
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Победа сборной России над командой Чехии в матче чемпионата мира по хоккею является закономерной. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Россияне выиграли в Риге со счетом 4:3.

"Матч был все же за нами. По игре и моментам у нас больше моментов было, чем у них", - сказал Третьяк.

Глава федерации раскритиковал нападающего Евгения Тимкина, удалившегося в конце третьего периода, что привело к третьему пропущенному голу.

"Во-первых, это колоссальная ошибка нападающего, так как нельзя удаляться в последние пять минут в чужой зоне. У нас за это ругали в советское время. Он подвел команду", - заявил Третьяк.

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Третьяк, Владислав АлександровичЧМ по хоккею в Риге
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