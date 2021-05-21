Третьяк назвал закономерной победу россиян в матче чемпионата мира над чехами

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Победа сборной России над командой Чехии в матче чемпионата мира по хоккею является закономерной. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Российские хоккеисты стартовали с победы над чехами на чемпионате мира

Россияне выиграли в Риге со счетом 4:3.

"Матч был все же за нами. По игре и моментам у нас больше моментов было, чем у них", - сказал Третьяк.

Глава федерации раскритиковал нападающего Евгения Тимкина, удалившегося в конце третьего периода, что привело к третьему пропущенному голу.

"Во-первых, это колоссальная ошибка нападающего, так как нельзя удаляться в последние пять минут в чужой зоне. У нас за это ругали в советское время. Он подвел команду", - заявил Третьяк.