Хоккеист Толчинский рассказал, что болел ангиной до чемпионата мира

ТАСС, 22 мая. Хоккеист омского "Авангарда" Сергей Толчинский рассказал, что болел ангиной и поэтому не сразу вошел в заявку сборной России на чемпионат мира, который проходит в Латвии. Об этом он сообщил журналистам.

В субботу сборная России обыграла команду Великобритании со счетом 7:1, одержав вторую победу на турнире. Автором одной из заброшенных шайб стал Толчинский. В пятницу россияне победили чехов со счетом 4:3. Толчинский был внесен в заявку сборной России в субботу вместе с форвардом петербургского СКА Андреем Кузьменко.

"Я болел ангиной две недели, я вышел только дня четыре назад, - сказал Толчинский. - Поэтому тренеры дали мне набрать форму, вкатиться, потому что столько времени не катался, плюс тяжело перенес болезнь".

Чемпионат мира по хоккею проходит с 21 мая по 6 июня в Риге. В группе А россияне также сыграют со сборными Белоруссии, Дании, Словакии, Швейцарии и Швеции.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей звучит музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.