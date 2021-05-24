Нестеров может сыграть за сборную России по хоккею в матче ЧМ против датчан

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" Никита Нестеров может попасть в заявку сборной России на матч группового этапа чемпионата мира против команды Дании. Об этом ТАСС сообщил глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

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Нестеров прибыл в расположение команды 21 мая и обязан был пройти трехдневный карантин. За "Калгари" в текущем сезоне он провел 38 матчей в регулярном чемпионате и отметился четырьмя голевыми передачами.

"Никита Нестеров уже прошел трехдневный карантин, теперь тренируется. И на игру с командой Дании мы планируем его заявить. Сейчас же главное - игра со сборной Словакии. Команда готовится к матчу", - сообщил Ротенберг.

Сборная России после двух матчей располагается на первой строчке таблицы группы, набрав шесть очков. Россияне обыграли сборные Чехии (4:3) и Великобритании (7:1). В понедельник сборная России встретится с командой Словакии, в среду - с датчанами.