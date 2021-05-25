Врач сборной России по хоккею рассказал о "пузыре" на чемпионате мира

"Интенсивная нагрузка бесследно для здоровья спортсменов не проходит, но я считаю, что медицинскому штабу удалось восстановить ребят и подготовить их к основным играм чемпионата, - сказал Козлов. - Все, кого хотели видеть тренеры, здоровы. По ходу турнира мы проводим профилактику рецидива травм и заболеваний. Медицинская служба укомплектована всем необходимым для эффективной работы по заданным целям: это и физиотерапевтическое оборудование, и лекарственные средства, и продукты спортивного питания".

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею испытала совершенно новые для себя ощущения, находясь в "пузыре" на чемпионате мира в Риге. Об этом рассказал врач национальной команды Егор Козлов, комментарий которого ТАСС предоставил Центр спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Козлов отметил, что в команде есть отдельный врач, который отвечает за соблюдение жесткого протокола безопасности COVID-19. "Он ведет бумажную работу, участвует в Zoom-совещаниях, объявляет сроки тестирования и прочее, - рассказал специалист. - Covid-офицер необходим, без него врачи просто бы не успевали справляться с объемом своих задач. Также хочу отметить, что из-за пандемии медицинский штаб сборной ограничен - в обычное время непосредственно с командой работают три врача, три массажиста и один акупунктурщик-реабилитолог из Китая".

"Что же касается "пузыря", то мы испытали совершенно новые для себя ощущения, - продолжил врач. - По прибытии в Латвию мы прошли тестирование и на 48 часов отправились на самоизоляцию в свой номер: никто не имел права выходить, а еду оставляли за дверью. В такие моменты начинаешь сильнее ценить простые человеческие возможности, после всех необходимых процессов мы были допущены к тренировкам. Однако команде по-прежнему запрещено выходить на улицу, у нас есть только пять метров, разделяющих автобус и арену, а также небольшая огражденная зона перед нашим отелем, где можно находиться неограниченное время".

Козлов рассказал, что организаторы турнира разрешили сборным эпизодические прогулки за городом и отвели для этого несколько мест. "Если команда покидает пределы "пузыря" и отправляется по медицинским целям в клинику, находящуюся в городе, то по возвращении и врачи, и спортсмены обязаны снова сесть на самоизоляцию, сдать тест на следующее утро и только после получения отрицательного результата они имеют возможность покинуть номер, - отметил он. - Такие ограничения очень неудобны, но все сборные находятся в равных условиях. Если подвести итог, то мы готовы и надеемся, что сможем порадовать страну и завоевать медали высшего достоинства".

Сборная России с шестью очками занимает второе место в группе А. В следующем матче российские хоккеисты 26 мая встретятся с датчанами, встреча начнется в 16:15 мск.