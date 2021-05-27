Оргкомитет ЧМ по хоккею в течение 1-2 дней обещает решить вопрос продажи билетов на матчи

РИГА, 27 мая. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Оргкомитет чемпионата мира по хоккею в Риге решит вопрос с продажей билетов на матчи первенства "сегодня-завтра". Об этом ТАСС сообщил в четверг президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

Правительство Латвии решило допустить с 1 июня зрителей на матчи ЧМ по хоккею в Риге

"Сегодня-завтра будем решать, когда билеты поступят в продажу", - сказал он.

По его словам, на матчи первенства с 1 июня будут допущены зрители, которые полностью вакцинированы от коронавируса или переболели вызываемым этим вирусом заболеванием.

"Самое главное, чтобы работала электронная система, чтобы мы могли убедиться [каких зрителей можно допустить на матч], - добавил Калвитис. - Будем в ближайшие дни разрабатывать, как это будет реализовано".

Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием. Согласно решению правительства, присутствовать на матчах смогут лица, которые минимум 14 дней назад прошли полный курс вакцинации от коронавируса, а также те, у которых от 22 до 90 дней прошло после получения первой дозы вакцины британско-шведской компании AstraZeneca или сразу же после получения второй дозы этого препарата.