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ЧМ по хоккею в Риге

Орлов рассказал, что ему пожелали Овечкин и Кузнецов перед отлетом на чемпионат мира

Защитник сборной России сообщил, что партнеры по "Вашингтону" пожелали ему выиграть золотые медали турнира

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Нападающие клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов пожелали защитнику команды Дмитрию Орлову выиграть чемпионат мира по хоккею в Риге. Об этом игрок обороны сборной России рассказал журналистам.

Овечкин не смог приехать в расположение национальной команды из-за большого количества повреждений. Кузнецов не может играть за сборную России по причине четырехлетней дисквалификации за допинг, наложенной Международной федерацией хоккея.

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"[Овечкин и Кузнецов] пожелали удачи, выиграть золото и главное - обойтись без травм, ничего особенного, стандартные пожелания , - сказал Орлов. - Жалко, конечно, что их нет с нами, такие игроки - большое усиление, но есть команда, которая сейчас здесь, надо играть друг за друга, другого выбора нет. Ребята уже провели несколько матчей, долгое время были на сборах. Находиться в "пузыре" очень тяжело, сложно иногда находить эмоции, но, думаю, ребята стараются, мы [с Владимиром Тарасенко] сейчас тоже будем стараться внести положительные эмоции в команду, чтобы добавлять с каждой игрой".

Защитник поделился мнением относительно большой конкуренции в команде. "Мы делаем одно дело, поэтому всегда, когда приезжаешь в сборную, ты, возможно, не получаешь того игрового времени, как в команде. Игры покажут, мы будем стараться играть, нет такого, что я буду смотреть кому-то в спину и надеяться, что буду больше играть, у меня нет таких мыслей", - сказал хоккеист.

В составе сборной России Орлов стал чемпионом мира 2014 года и трехкратным бронзовым призером мировых первенств (2016, 2017, 2019).

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ЧМ по хоккею в Риге
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