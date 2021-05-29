Английские "Манчестер Сити" и "Челси" сыграют в финале Лиги чемпионов

ТАСС, 29 мая. Английские футбольные клубы "Манчестер Сити" и "Челси" 29 мая встретятся в финале Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Порту на стадионе "Драгау" и начнется в 22:00 мск.

Победитель финального матча в следующем сезоне примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" и "Челси" по итогам прошедшего сезона чемпионата Англии заняли первое и четвертое места соответственно и уже гарантировали себе участие на групповой стадии главного европейского клубного турнира. Из-за этого путевка в Лигу чемпионов досталась "Бешикташу", который стал чемпионом Турции и должен был сыграть в квалификации турнира.

"Челси" в третий раз сыграет в финале Лиги чемпионов. Английский клуб выиграл трофей в сезоне-2011/12, обыграв германскую "Баварию" (2:1), а в сезоне-2007/08 уступил "Манчестер Юнайтед" (1:2), при этом в обоих случаях судьба трофея решалась в серии пенальти. "Манчестер Сити" впервые сыграет в финале Лиги чемпионов. Самым титулованным клубом турнира является мадридский "Реал", на счету которого 13 побед.

Команды подходят к финалу в полных составах. Лучшим бомбардиром в составе "Челси" является французский нападающий Оливье Жиру, на счету которого шесть мячей в восьми играх Лиги чемпионов. У "Манчестер Сити" больше всего голов на счету Рияда Мареза (четыре гола в 11 встречах).

"Манчестер Сити" является девятым английским клубом, который сыграет в финале Лиги чемпионов (до сезона-1990/91 турнир назывался Кубок европейских чемпионов), это лучший показатель среди всех ассоциаций Старого Света. Ранее в решающих матчах играли "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Лидс", "Ноттингем Форест", "Астон Вилла", "Арсенал". От Италии и Германии в решающих матчах турнира играли по шесть клубов. Это третий английский финал в истории Лиги чемпионов.

Встречу обслужит испанская судейская бригада во главе с Матеу Лаосом, его помощниками станут Пау Дэвис и Роберто Паломор, резервным арбитром назначен Карлос Гранде. Видеоассистентом рефери будет Алехандро Эрнандес, его помощниками - Хуан Мануера и Сниго Лопес, а также Павел Гил из Польши.

Путь к финалу

Оба клуба начали сезон с группового этапа Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" с 16 очками в шести играх выиграл группу С, в которой также выступали португальский "Порту", греческий "Олимпиакос" и французский "Марсель".

В 1/8 финала "Манчестер Сити" по итогам двух матчей обыграл мёнхенгладбухскую "Боруссию" (2:0; 2:0), в четвертьфинале - дортмундскую "Боруссию" (2:1; 2:1), в полуфинале - французский ПСЖ (2:1; 1:0). Команду возглавляет Хосеп Гвардиола, который вывел команду в финал Лиги чемпионов впервые с 2011 года. Тогда "Барселона" под руководством испанца в решающем матче обыграла "Манчестер Юнайтед" (3:1).

"Челси" играл в группе Е с испанской "Севильей", российским "Краснодаром" и французским "Ренном". Подопечные Френка Лэмпарда, который на тот момент был главным тренером команды, выиграли группу с 14 очками после шести матчей. 26 января Лэмпарда сменил Томас Тухель. В плей-офф "Челси" прошел мадридский "Атлетико" (1:0; 2:0), "Порту" (2:0, 0:1) и "Реал" (1:1; 2:0).

Финал должен был пройти в Турции

Изначально финальный матч Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле. Власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих в республику путешественников из 16 государств, включая Великобританию, предоставлять ПЦР-тест с отрицательным результатом, данное решение вступило в силу с 15 мая. Однако Турция попала в британский список стран с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции, из-за чего болельщики обоих клубов испытали бы проблемы с посещением игры.