Ни нашим, ни вашим. Финал Лиги чемпионов перенесли из Турции в Португалию

ТАСС, 13 мая. Финальный матч Лиги чемпионов по футболу между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Челси" перенесен из Стамбула в Порту. В прошлом сезоне финал турнира также должен был пройти в турецком городе, но был перенесен в Лиссабон. Для "Манчестер Сити" это будет первый финал турнира, "Челси" сыграет в решающем матче в третий раз. Лондонский клуб доходил до финала в 2008 году и стал победителем Лиги чемпионов в 2012 году.

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 должен был пройти в Стамбуле на Олимпийском стадионе. Однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч в связи с тем, что Турция находится в британском списке стран с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции, из-за чего болельщики обоих клубов испытали бы проблемы с посещением игры. В заявлении организации отмечается, что "УЕФА счел необходимым сделать все возможное, чтобы болельщики обоих финалистов могли посетить матч". "Болельщикам пришлось более 12 месяцев страдать, не имея возможности видеть свои команды вживую, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин, комментарий которого приводит пресс-служба организации. - Выход в финал Лиги чемпионов - это вершина клубного футбола. Лишить болельщиков возможности лично увидеть такой матч было бы недопустимо, и я рад, что компромисс был найден". УЕФА выразил благодарность Турецкой футбольной федерации за сотрудничество и понимание. Также в заявлении организации сказано, что УЕФА в срочном порядке рассмотрит возможность проведения в Стамбуле ближайших крупных футбольных мероприятий. Британия вела переговоры с УЕФА о проведении финала на территории страны. "Сегодня Великобритания более закрытая страна для въезда туристов, чем Португалия. Мне кажется, в УЕФА руководствовались в том числе этим фактором. У меня ощущение, что Португалия более открытая страна, поэтому полагаю, что решение взвешенное, были проведены серьезные консультации на всех уровнях", - отметил почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший президент РФС и бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков в беседе с ТАСС. Португалия имеет опыт проведения крупных соревнований В результате переноса финал пройдет на стадионе "Драгау" в Португалии, который является домашним для футбольного клуба "Порту".

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УЕФА сообщил, что Португальская футбольная федерация (FPF) и власти страны обратились к ним с предложением провести финальный матч, так как британским болельщикам будет проще посетить стадион в Порту по той причине, что им не придется проходить обязательный карантин по возвращении домой. "Мы снова обратились к нашим друзьям из Португалии с просьбой помочь УЕФА и Лиге чемпионов, - сказал Чеферин. - Я, как всегда, очень благодарен FPF и правительству Португалии за то, что они в такой короткий срок согласились организовать матч. Они работали без устали в очень сжатые сроки, чтобы найти решения для многих проблем, которые появляются при проведении игры такого масштаба, всякий раз, когда возникала новая задача, они творчески подходили к ее решению". Португалия станет первой страной, которая примет финал Лиги чемпионов два года подряд. Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/20 между французским "Пари Сен-Жермен" и германской "Баварией" (0:1), который также должен был изначально пройти в Стамбуле, состоялся на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне, который является домашней ареной "Бенфики". Также в Лиссабоне были проведены все матчи "Финала восьми" Лиги чемпионов сезона-2019/20. "Драгау" в 2004 году принимал финал чемпионата Европы, а в 2019 году - финал Лиги наций УЕФА. "Я считаю, что это абсолютно разумное решение. Во-первых, до 17 мая в Турции официально объявлен локдаун, который не факт, что будет отменен, так как количество заразившихся коронавирусом в стране ежедневно более двух десятков тысяч, - сказал Колосков ТАСС. - Поэтому мы считаем, что рисковать здоровьем болельщиков нет никакого смысла. С другой стороны, осталось всего две недели, поэтому будет тяжело все организовать. Но УЕФА - мощная организация, FPF тоже имеет большой опыт проведения крупных соревнований, так что нет никаких сомнений, что финал будет организован на высшем уровне". Перенос никак не повлияет на финал в Санкт-Петербурге Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Изначально российский город должен был принять его в 2021 году, но из-за того, что Стамбул лишился права проведения финала, было решено перенести матч в Санкт-Петербурге на 2022 год.

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