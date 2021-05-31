Битва за плей-офф. Российские хоккеисты сыграют со шведами на чемпионате мира

Россияне занимают второе место в таблице группы А, шведы идут четвертыми и сыграли на один матч больше

ТАСС, 31 мая. Сборная России по хоккею проведет свой шестой матч на предварительном этапе чемпионата мира. Соперником команды станет сборная Швеции. Россияне занимают второе место в таблице группы А с 12 очками, уступая только швейцарцам, в активе которых также 12 очков, но на одну игру больше. Шведы после шести матчей поднялись на четвертую строчку, обыграв в воскресенье команду Словакии (3:1). Для сборной Швеции матч против россиян станет заключительным на групповом этапе и решающим: для сохранения шансов на попадание в плей-офф им необходимо побеждать. Последним соперником подопечных Валерия Брагина на групповом этапе станет команда Белоруссии, идущая в настоящий момент на последней, восьмой строчке в группе. Предварительный этап турнира в Риге завершится 1 июня, в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды каждой группы.

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В матче против сборной Швеции в составе российской команды, согласно предварительному составу, должны сыграть представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - защитник Дмитрий Орлов ("Вашингтон") и нападающий Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"). Также предполагается, что в матче примут участие форвард Михаил Григоренко и защитник Артем Зуб, которые пропустили несколько предыдущих встреч из-за повреждений. Однако окончательное решение о составе будет принято непосредственно в день игры. Пропустит матч нападающий Максим Шалунов. Ожидалось, что лучший бомбардир плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет одним из лидеров команды, однако у него возникли проблемы с реализацией моментов, в результате чего Шалунов не набрал ни одного очка в пяти матчах. Также в предварительный состав не попали защитники Григорий Дронов и Рушан Рафиков. В субботу у сборной России был восстановительный день, во время которого хоккеисты работали в тренажерном зале. Ледовую тренировку, которая следовала после, игроки могли посетить по желанию. В итоге в ней приняли участие вратарь Иван Бочаров, защитники Зуб, Рафиков, Орлов, Дронов и нападающие Шалунов, Эмиль Галимов, Григоренко, Тарасенко, Андрей Кузьменко. Подготовка на карантине В воскресенье ФХР опубликовала план, по которому готовились российские хоккеисты во время прохождения обязательного карантина после прибытия в Латвию. Игроки находились в номерах, команда занималась онлайн, проводя тренировки по Zoom.

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Все игроки получили тренировочные резинки, мячи и массажные ролы. В первый день после короткой разминки хоккеисты выполняли ряд упражнений, моделирующих бег на коньках, и упражнения с резинкой. На второй день проводились занятия на растяжку с резинкой и на подвижность. Также в каждом номере у хоккеистов был велотренажер, на котором проводились интервальные тренировки, моделирующие хоккейные смены. В субботу в расположение сборной России прибыл голкипер Сергей Бобровский. Он сможет сыграть в составе команды не раньше четвертьфинала. У него в номере предусмотрено большее количество оборудования: велотренажер, фитбол, полусфера bosu, роллы, резинки и мячики. Подготовка вратаря в условиях карантина состояла не только из предложенных вратарских тренировок на физподготовку, но и собственной программы. Ожидается, что на лед Бобровский выйдет в понедельник вечером, после трех тренировочных дней, отведенных по ковид-протоколу Международной федерации хоккея (IIHF). Проблемы шведов на турнире Обычно шведы приезжают на турнир в статусе фаворитов. Не даром на счету скандинавской сборной 11 чемпионских титулов, а в 2017 и 2018 годах они выиграли два титула подряд. На предыдущем чемпионате мира, который прошел в 2019 году, сборная Швеции завершила выступление в четвертьфинале, проиграв будущим чемпионам финнам со счетом 4:5, однако лучшим бомбардиром того турнира стал шведский нападающий Вильям Нюландер из "Торонто", который набрал 18 (5 шайб + 13 передач) очков в восьми матчах. В нынешнем году защищать цвета своего флага из НХЛ приехали только Адриан Кемпе ("Лос-Анджелес"), Рикард Ракелль, Исак Лундстрем (оба - "Анахайм"), Виктор Улофссон ("Баффало") и Маркус Серенсен ("Сан-Хосе"). Также в сборную не приехало большое количество опытных игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и чемпионата Швеции, такие как голкипер Магнус Хелльберг и нападающий Эмиль Петтерссон. В итоге на пятерых шведские игроки НХЛ забросили семь шайб в шести матчах турнира.

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Всего же шведские хоккеисты забросили 19 шайб и пропустили 11, одержав три победы в шести играх. Им удалось сенсационно разгромить сборную Швейцарии, которая является одним из фаворитов турнира, со счетом 7:0, переиграть британцев, которые идут на данный момент на предпоследнем месте в группе (4:1), и одержать волевую победу над командой Словакии (3:1). При этом шведы проиграли сборным Дании (3:4), Белоруссии (0:1) и чехам (2:4), которые забросили все четыре шайбы в третьем периоде, проигрывая 0:2. Команды России и Швеции в 24-й раз сыграют друг с другом на чемпионате мира, на счету россиян 14 выигранных матчей, шведы одержали восемь побед, одна встреча завершилась вничью. Самой главной для сборной России является победа в финальном матче чемпионата мира 1993 года. Тогда россияне усилиями Германа Титова, Андрея Николишина и Андрея Хомутова забросили в ворота Томми Сёдерстрёма три шайбы, шведам удалось ответить лишь голом Микаэля Ренберга. На том турнире российским хоккеистам удалось завоевать свой первый титул чемпионов мира.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Швейцария 6 4 0 0 0 0 2 21-14 12 2 Россия 5 4 0 0 0 0 1 19-8 12 3 Словакия 6 4 0 0 0 0 2 14-15 12 4 Швеция 6 3 0 0 0 0 3 19-11 9 5 Чехия 5 2 1 0 0 0 2 18-14 8 6 Дания 6 2 1 0 0 0 3 12-13 8 7 Великобритания 6 1 0 0 0 1 4 10-25 4 8 Белоруссия 6 1 0 0 0 1 4 10-25 4