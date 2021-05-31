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ЧМ по хоккею в Риге

Третьяк: победа россиян в матче со шведами поможет сформировать команду высокого уровня

Президент Федерации хоккея России отметил игру вратаря сборной России Александра Самонова
Президент Федерации хоккея России Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Президент Федерации хоккея России
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Победа сборной России в матче предварительного этапа чемпионата мира против шведов должна помочь в становлении команды высокого уровня. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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Сборная России обыграла шведов по буллитам со счетом 3:2 и вышла в плей-офф чемпионата мира. Ворота россиян защищал Александр Самонов. Скандинавская команда лишилась шансов на попадание в четвертьфинал турнира.

"Этот матч был как финал. Все-таки шведы - сильная команда, хотя в овертайме у нас два момента было, а у них - ни одного, - сказал Третьяк. - В третьем периоде у них много моментов было, но такой хоккей я люблю - захватывающий, достойный".

"Скажу, что этот матч связан с формированием команды на таком высоком уровне, и победа в нем придает уверенность. Вратарь у нас шикарно сыграл, немало выручил", - добавил он.

Также глава ФХР признался, что хотел бы увидеть сборную Швеции в плей-офф.

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