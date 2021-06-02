"Готовимся к бою". Российские хоккеисты сыграют с канадцами в 1/4 финала чемпионата мира

РИГА, 2 июня. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Белоруссии со счетом 6:0 в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Победа позволила россиянам занять первое место в группе, в четвертьфинале подопечные Валерия Брагина сыграют с канадцами.

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В состав россиян вернулся нападающий Максим Шалунов, который заменил Павла Карнаухова в центре второго звена. Остальные изменения коснулись только перестановки игроков по звеньям: Александр Барабанов поменялся местами с Антоном Бурдасовым, а Эмиль Галимов - с Сергеем Толчинским. "Паше дали просто отдохнуть, поэтому посмотрели Шалунова и Галимова", - объяснил Брагин. Власти Латвии с 1 июня разрешили присутствие болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию, на матчах мирового первенства. Продажа билетов стартовала во вторник в 11 утра по московскому времени, цена составила €110. На матч сборных России и Белоруссии официально было продано два билета, но на трибунах смог присутствовать только один болельщик - Андрей Михайлов из Риги. "Большое ему спасибо, очень приятно, - сказал Брагин. - Мы надеемся, что на матче против Канады будет больше наших болельщиков, рассчитываем на их поддержку и будем стараться хорошо играть". Результат матча не имел большого значения для команды Белоруссии, так как она ранее лишилась всех шансов на выход в плей-офф, набрав всего 4 очка в шести предыдущих матчах. Для сборной России было важно набрать минимум одно очко, чтобы занять первое место в группе А по итогам предварительного этапа. И хоккеисты сборной России с первых же минут показали свои амбиции - счет был открыт защитником Никитой Нестеровым через 36 секунд после начала матча. Удвоить преимущество россиянам удалось уже на пятой минуте. Эмиль Галимов забросил первую в карьере шайбу на чемпионатах мира, а также отправил на скамейку голкипера белорусской команды Константина Шостака, который пропустил два гола после трех бросков. Вместо него в воротах появился Алексей Колосов. Встреча с канадцами в четвертьфинале Замена вратаря не спасла белорусов от еще трех пропущенных в первом периоде шайб. На десятой минуте Максим Шалунов, не набравший очков в пяти матчах, удачно подставил клюшку под бросок Никиты Задорова, огорчив Колосова в первый раз. Затем отличился Михаил Григоренко, а разгромным счет сделал Нестеров, который оформил дубль. "Партнеры помогли, хорошо забили, в первом периоде сделали игру и в принципе расслабились, наверное, комфортно играли и просто готовились к четвертьфиналу", - рассказал Нестеров после матча.

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Второй период вышел безголевым, хотя команда Белоруссии имела несколько моментов. В третьем периоде белорусы продолжили атаковать, однако пробить Александра Самонова им так и не удалось, а на 53-й минуте Дмитрий Воронков установил окончательный счет встречи. "Конечно, старались играть правильно, создавать моменты, но нужно отдать должное и белорусам. Хорошо, что мы сыграли на ноль, помогли Самонову, это очень здорово", - отметил Григоренко. "Мы свое дело сделали: победили белорусов, самое главное, что обошлись без травм. Чтобы стать чемпионом, надо выигрывать в каждом матче, а четвертьфинал - особый случай, - сказал ТАСС президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. - Канадцы есть канадцы, они всегда будут биться против нас до конца. Легких матчей у нас не было здесь, кроме игр с британцами и белорусами, поэтому надо собрать все силы". В семи матчах россияне набрали 17 очков и заняли первое место в группе. На второй строчке расположилась сборная Швейцарии (15 очков), обыгравшая во вторник британцев (6:3), третьими групповой этап завершили чехи (13), четвертыми - словаки (12). Окончательное положение в таблице сборных Чехии и Словакии определилось после встречи команд в заключительный день группового этапа, игра закончилась победой чехов (7:3). В четвертьфинале сборная России встретится с командой Канады, которая в группе В заняла только четвертое место, набрав 10 очков. "Сборная Канады - это очень серьезный соперник с сильным тренерским штабом. Не имеет значения, как они играли на групповом этапе, плей-офф всегда важнее, так как для каждого хоккеиста мечта в него попасть и сыграть в матче Россия - Канада. Это хоккейная классика, к которой мы будем серьезно готовиться", - сказал ТАСС глава штаба национальной сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Первое место в группе В заняла команда США (18), вторыми стали финны (17). Третью строчку заняла сборная Германии (12). В 1/4 финала американцы встретятся со словаками, финны - с чехами, а швейцарцы - с немцами. Все матчи пройдут 3 июня, встреча между россиянами и канадцами начнется в 20:15 мск.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Россия 7 5 0 1 0 0 1 28-10 17 2 Швейцария 7 5 0 0 0 0 2 27-17 15 3 Чехия 7 3 1 1 0 0 2 27-18 13 4 Словакия 7 4 0 0 0 0 3 17-22 12 5 Швеция 7 3 0 0 1 0 3 21-14 10 6 Дания 7 2 1 0 1 0 3 13-15 9 7 Великобритания 7 1 0 0 0 1 5 13-31 4 8 Белоруссия 7 1 0 0 0 1 5 10-29 4

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа B №; Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 США 7 6 0 0 0 0 1 21-8 18 2 Финляндия 7 4 1 1 1 0 0 19-10 17 3 Германия 7 4 0 0 0 0 3 22-14 12 4 Канада 7 3 0 0 1 0 3 19-18 10 5 Казахстан 7 2 0 2 0 0 3 22-18 10 6 Латвия 7 2 0 0 2 1 2 15-16 9 7 Норвегия 7 2 0 1 0 0 4 17-21 8 8 Италия 7 0 0 0 0 0 7 11-41 0

Дальнейшие расклады на турнир Лучшим бомбардиром группового этапа стал словак Петер Цегларик, набравший 10 очков (четыре гола + шесть передач), лучшим снайпером - форвард сборной Великобритании Лиам Кирк (семь заброшенных шайб). Защитник сборной России Задоров занял первое место в списке самых полезных игроков ("+11"). В десятку лучших бомбардиров вошли три канадца - Коннор Браун (10; 2+8), Адам Хенрик (9; 4+5) и Эндрю Манджапане (8; 4+4). Лучшим бомбардиром сборной России стал Александр Барабанов (8; 4+4), который набирал очки в каждой игре.

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