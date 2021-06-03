С места в карьер. Российские хоккеисты сыграют с канадцами в 1/4 финала чемпионата мира

РИГА, 3 июня. /ТАСС/. Финальная стадия чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге, стартует 3 июня. В четвертьфинале сборная России встретится с командой Канады.
Групповой этап россияне прошли очень уверенно: в семи матчах команда под руководством Валерия Брагина одержала шесть побед, уступив только сборной Словакии (1:3). Российские хоккеисты заняли первое место в группе А, набрав 17 очков, на второй строчке расположилась сборная Швейцарии (15 очков), третьими групповой этап завершили чехи (13), четвертыми - словаки (12). Первое место в группе В заняла команда США (18), вторыми стали финны (17), третью строчку заняла сборная Германии (12), канадцы стали только четвертыми, набрав 10 очков. В других матчах 1/4 финала американцы встретятся со словаками, финны - с чехами, а швейцарцы - с немцами.
Главная интрига относительно состава сборной России на четвертьфинальную встречу - кто займет место в воротах. В расположении российской команды находятся три вратаря. Очевидно, что третьим останется Иван Бочаров, которому тренерский штаб доверил только матч против британцев (7:1), поэтому выбор стоит между Александром Самоновым и Сергеем Бобровским.
Самонов провел шесть матчей на групповом этапе. На его счету пять побед, две игры "на ноль" и 94,37% отраженных бросков. Бобровский прибыл в расположение сборной только 29 мая по ходу турнира после того, как клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида", за который играет россиянин, завершил выступление в плей-офф. В понедельник он вышел с карантина и приступил к тренировкам.
Самой стабильной линией сборной России является оборона. После приезда в расположение национальной команды игрока "Вашингтона" Дмитрия Орлова три пары защитников состоят исключительно из игроков НХЛ: Никита Нестеров играет в связке с Никитой Задоровым, Владислав Гавриков - с Иваном Проворовым, а Артем Зуб - с Орловым. Седьмой защитник команды - Игорь Ожиганов.
В линии нападения только одна связка, которая практически через весь турнир прошла без изменений: Артем Швец-Роговой - Владислав Каменев - Евгений Тимкин. Ожидается, что в состав вернется центральный нападающий Павел Карнаухов, которому "дали отдохнуть" в матче против сборной Белоруссии, также в запасе у россиян есть форвард Андрей Кузьменко.
Выступление канадцев на турнире
Неплохо проявила себя тройка Антона Слепышева, Дмитрия Воронкова и Михаила Григоренко, хоккеисты провели вместе два последних матчах, также хорошо выглядят связки Карнаухова и Сергея Толчинского и Ивана Морозова с Владимиром Тарасенко. Кроме того, Толчинский, Александр Барабанов и Антон Бурдасов способны хорошо сыграть с любыми партнерами.
В составе россиян шесть игроков, которые набрали на групповом этапе не менее пяти очков. Это Барабанов, который отметился результативными действиями во всех семи играх (8 очков; 4 шайбы + 4 передачи), Григоренко (7; 3+4), Бурдасов (6; 4+2), Воронков (6; 2+4), Слепышев (6; 2+4) и Толчинский (5; 3+2). У канадцев больше пяти очков набрали только три игрока первого звена: Коннор Браун (10; 2+8), Адам Хенрик (9; 4+5) и Эндрю Манджапане (8; 4+4). Они входят в десятку лучших бомбардиров предварительного этапа чемпионата мира.
Групповой этап турнира канадцы преодолели не без проблем, они впервые с 1998 года могли не пройти в плей-офф. Судьба "кленовых листьев" решалась в игре между сборными Германии и Латвии (2:1). Всего канадцы одержали три победы в семи матчах, обыграв сборные Норвегии (4:2), Казахстана (4:2) и Италии (7:1), которые не вышли в четвертьфинал.
Не в пользу канадцев говорит и тот факт, что они ни разу не смогли выиграть в 1/4 финала чемпионата мира после того, как занимали четвертое место в группе. Это происходило трижды - в 1992, 1995 и 2010 годах. В 2010 году канадцы уступили россиянам (2:5). Ранее в том же году на Олимпиаде в Ванкувере сборная Канады обыграла команду России в четвертьфинале со счетом 7:3 и впоследствии стала победителем турнира, однако на мировое первенство из олимпийских чемпионов приехал только форвард Кори Перри, в то время как состав россиян претерпел не самые большие изменения.
В четвертьфинале чемпионата мира команды также встречались в 2011 и 2018 годах. В 2011 году победа осталась за сборной России (2:1), в 2018 году в овертайме со счетом 5:4 выиграли канадцы. Это была последняя на данный момент встреча команд.
Сборные России и Канады встретятся в рамках чемпионатов мира в 19-й раз. На счету россиян восемь побед, канадцы выиграли в десяти встречах. На мировых первенствах сборные также трижды встречались в финале, дважды побеждали российские хоккеисты (2008, 2009), один раз решающий матч выиграли канадцы (2015).