С места в карьер. Российские хоккеисты сыграют с канадцами в 1/4 финала чемпионата мира

РИГА, 3 июня. /ТАСС/. Финальная стадия чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге, стартует 3 июня. В четвертьфинале сборная России встретится с командой Канады.

Групповой этап россияне прошли очень уверенно: в семи матчах команда под руководством Валерия Брагина одержала шесть побед, уступив только сборной Словакии (1:3). Российские хоккеисты заняли первое место в группе А, набрав 17 очков, на второй строчке расположилась сборная Швейцарии (15 очков), третьими групповой этап завершили чехи (13), четвертыми - словаки (12). Первое место в группе В заняла команда США (18), вторыми стали финны (17), третью строчку заняла сборная Германии (12), канадцы стали только четвертыми, набрав 10 очков. В других матчах 1/4 финала американцы встретятся со словаками, финны - с чехами, а швейцарцы - с немцами. Главная интрига относительно состава сборной России на четвертьфинальную встречу - кто займет место в воротах. В расположении российской команды находятся три вратаря. Очевидно, что третьим останется Иван Бочаров, которому тренерский штаб доверил только матч против британцев (7:1), поэтому выбор стоит между Александром Самоновым и Сергеем Бобровским.

На эту тему Главный тренер сборной России по хоккею Брагин поделился ожиданиями от матча с канадцами

Самонов провел шесть матчей на групповом этапе. На его счету пять побед, две игры "на ноль" и 94,37% отраженных бросков. Бобровский прибыл в расположение сборной только 29 мая по ходу турнира после того, как клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида", за который играет россиянин, завершил выступление в плей-офф. В понедельник он вышел с карантина и приступил к тренировкам. Самой стабильной линией сборной России является оборона. После приезда в расположение национальной команды игрока "Вашингтона" Дмитрия Орлова три пары защитников состоят исключительно из игроков НХЛ: Никита Нестеров играет в связке с Никитой Задоровым, Владислав Гавриков - с Иваном Проворовым, а Артем Зуб - с Орловым. Седьмой защитник команды - Игорь Ожиганов. В линии нападения только одна связка, которая практически через весь турнир прошла без изменений: Артем Швец-Роговой - Владислав Каменев - Евгений Тимкин. Ожидается, что в состав вернется центральный нападающий Павел Карнаухов, которому "дали отдохнуть" в матче против сборной Белоруссии, также в запасе у россиян есть форвард Андрей Кузьменко. Выступление канадцев на турнире Неплохо проявила себя тройка Антона Слепышева, Дмитрия Воронкова и Михаила Григоренко, хоккеисты провели вместе два последних матчах, также хорошо выглядят связки Карнаухова и Сергея Толчинского и Ивана Морозова с Владимиром Тарасенко. Кроме того, Толчинский, Александр Барабанов и Антон Бурдасов способны хорошо сыграть с любыми партнерами.

На эту тему Роман Ротенберг: российские хоккеисты будут серьезно готовиться к матчу против канадцев