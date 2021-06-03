Крикунов: одна ошибка россиян решила исход матча с канадцами на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Ошибка российских хоккеистов в моменте с голом канадцев в овертайме четвертьфинального мачта чемпионата мира решила исход игры. Таким мнением с ТАСС поделился бывший главный тренер сборных России и Белоруссии Владимир Крикунов.

Сборная России в овертайме со счетом 1:2 проиграла команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Риге. В составе российской сборной шайбу забросил Евгений Тимкин (35-я минута). У канадцев отличились Адам Хенрик (46) и Эндрю Манжипан (63).

"Старались, играли, боролись, но проиграли, это Канада, и эти матчи всегда стоят особняком от всех других, как бы там ни было, - сказал Крикунов. - Наша команда уступила в борьбе - пропустила момент, упустила игрока, забившего гол. Бывает, что сделаешь, одна ошибка решила все. С 2014 года мы не можем завоевать золото чемпионата мира, выигрывали серебряные, бронзовые медали, а золото не можем".

Комментируя составы сборных России и Канады, специалист отметил: "В этом году состав у нас был очень хороший - мы забили больше всех, пропустили меньше всех, и не было никаких предпосылок, что можем проиграть, но фортуна от нас отвернулась. Мы играли далеко не первым составом, но по именам команда у нас была посильнее, чем у соперника. Кто смог, те и приехали, и то же самое у канадцев, но они взяли больше молодых игроков".

"Весь этот чемпионат стоит особняком, и результаты об этом говорят - та же Канада проиграла первую игру. Подготовка в "пузыре", жизнь в "пузыре", когда ты постоянно находишься в одной комнате без возможности переключиться, все это сказывается", - добавил Крикунов.

Сборная Канады в полуфинале сыграет с командой США, в другом матче 1/2 финала встретятся команды Финляндии и Германии. Обе игры состоятся 5 июня. Финал и матч за третье место пройдут 6 июня.